LOT przejmuje niemieckie linie lotnicze Condor. Szkoda, że nie wiemy za ile

Polska Grupa Lotnicza przejmuje niemieckie linie Condor! – Cieszy mnie ekspansja polskich firm na rynki zagraniczne, to dowód siły polskiej gospodarki – mówił szef rządu.

„Oferta przejęcia Condora przedstawiona przez PGL została uznana za najkorzystniejszą dla spółki, jej pracowników, partnerów, dostawców i klientów. Dlatego transakcja ma się zakończyć do końca kwietnia 2020 roku.

„Po uzyskaniu niezbędnych zgód organów antymonopolowych i opuszczeniu przez Condor procedury ochronnej” – napisano w komunikacie.

Condor to czarterowa linia lotnicza. Należała do brytyjskiego biura turystycznego Thomas Cook, które upadło we wrześniu 2019 roku. Sama firma dysponuje 35 samolotami i przewozi prawie 7 mln pasażerów rocznie.

– Polska pokazuje, że awans naszego kraju do krajów dojrzałych nie jest przypadkiem. Polskie firmy przejmują potężne firmy zagraniczne – mówił na konferencji prasowej szef polskiego rządu.

Morawiecki chwalił LOT za ostatnie osiągnięcia mówiąc, że w porównaniu do 2015 r. linie przewożą ponad dwa razy więcej pasażerów. W związku z tym eksperci nazywają ten wzrost „fenomenalnym”.

„Inwestycja PGL pozwoli Condorowi w pełni i w terminie spłacić zobowiązania względem niemieckiego banku rozwoju KfW” – dodano.

I pytanie czy to nie jest kluczowa informacja? Czy nie dlatego rząd Niemiec ostatnio był tak nad wyraz sympatyczny względem polskiego rządu. Czy te uśmiechy nie miały na celu opchnąć podupadającą linię lotniczą? A przypomnijmy, że kwoty oficjalnie nie podano!

Źródło: lot.pl/ PAP