Przetakiewicz UJAWNIA nieznane dotąd zdjęcia! Była Kulczyka pokazuje bunt lat 80-tych. „To był właśnie TEN moment” [FOTO]

Była partnerka ś.p. dra Jana Kulczyka Joanna Przetakiewicz wrzuciła nieznane dotąd zdjęcia samej siebie z lat 80-tych. Miała wówczas 14 lat.

Przetakiewicz pokazała, jak wyglądała prawie 40 lat temu. Byłą partnerkę Kulczyka znamy obecnie jako dojrzała 50-ciolatkę. Tymczasem fani mają teraz okazję zobaczyć, jak wyglądało dorastanie gwiazdy.

Celebrytka zamieściła w sieci dwa swoje zdjęcia. – Tak to JA 💁‍♀ i moja metamorfoza w latach 80! Miałam wtedy 14 lat. To był właśnie TEN moment, kiedy odkryłam, że wolę Alexis niż nudziarę Cristal, oraz to, że bycie grzeczną i skromną nie jest dla mnie – napisała na Instagramie Joanna Przetakiewicz.

– W związku z powyższym postanowiłam z aniołka zamienić się w wampa, czyli zrobić trwałą!😂 wystarczyło, by stać się REBEL? – dodała.

Co ciekawe, jeśli Przetakiewicz wówczas miała rzeczywiście 14 lat, oznaczałoby to, że ten bunt był wyrazem brawurowej odwagi. Urodziła się bowiem 11 grudnia 1967 roku. 14 urodziny obchodziła więc w przededniu wprowadzenia stanu wojennego! Przerabianie sobie fryzury na zachodni styl było wówczas wybitnie źle postrzegane przez władze.