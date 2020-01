CBŚP rozbiło sieć agencje towarzyskich. „W mieszkaniówkach pracowały cudzoziemki” [VIDEO]

CBŚP zlikwidowało sieć agencji towarzyskich. Miesięczny utarg z 19 tzw. mieszkaniówek, po odliczeniu kosztów, mógł wynosić 80 tys. zł. Rocznie mogły zarabiać one nawet milion złotych.

Grupa prowadziła sieć agencji towarzyskich w 24 miastach na terenie 5 województw. W trakcie przeszukań policjanci zabezpieczyli ponad 300 tys. zł gotówki.

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że grupa działała od 2 lat na terenie 24 miast znajdujących się na obszarze województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Akcję przeprowadzili policjanci CBŚP z Rzeszowa wspierani przez funkcjonariuszy z zarządów w Katowicach, Krakowie, Kielcach, Wrocławiu i Lublinie, a także policjantów z Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie. Zlikwidowano 19 agencji towarzyskich, tak zwanych „mieszkaniówek”. W działaniach wzięło udział prawie 150 policjantów.

Funkcjonariusze zatrzymali 7 osób w wieku od 28 do 48 lat. Część zatrzymań miała bardzo groźny przebieg i brali w nich udział policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie. W trakcie akcji przeszukano miejsca zamieszkania i pobytu podejrzanych. Zabezpieczono sprzęt elektroniczny, zapiski i dokumenty rozliczeniowe oraz ponad 300 tys. zł w gotówce na poczet ewentualnych, przyszłych kar.

Cudzoziemki na pensji

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że dwóch zatrzymanych mężczyzn w wieku 28 i 48 lat stało za organizacją nielegalnego biznesu. Liderzy grupy zatrudniali w nadzorowanych przez siebie lokalach kobiety. Jak informuje policja, w mieszkaniówkach pracowały cudzoziemki. W zamian za udostępnianie im pomieszczeń, zapewnianie ochrony oraz publikowanie ogłoszeń oddawały one część uzyskiwanego dochodu.

Pozostałe zatrzymane osoby podejrzewa się o zbieranie pieniędzy z poszczególnych agencji, prowadzenie rozliczeń oraz wynajmowanie mieszkań. Miesięczny utarg z działalności wszystkich agencji mógł wynosić blisko 80 tys. zł, po odliczeniu kosztów funkcjonowania. Rocznie zarobek mógł sięgać nawet miliona złotych.

Osoby zatrzymane doprowadzono do Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie. Usłyszały one zarzuty czerpania korzyści majątkowych z uprawiania nierządu przez inne osoby, a także udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Dwie z zatrzymanych osób podejrzewa się o kierowanie grupą przestępczą za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Zostały one decyzją sądu tymczasowo aresztowane na okres 3 miesięcy. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Źródło: CBŚP