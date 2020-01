Dostawca napluł do pizzy. Teraz grozi mu więcej niż terroryście!

W Turcji wymiar sprawiedliwości jest srogi oj bardzo srogi. Mówiąc w skrócie tam się nie patyczkują. Przekonał się o tym dostawca pizzy, który bezczelnie napluł na placka. Wpadł na gorącym uczynku przez kamery monitoringu. Teraz dostawca może spędzić w tureckim więzieniu więcej czasu niż terrorysta!

Jak podaje „Daily Mail” do tego nieprzyjemnego incydentu doszło w mieście Eskisehir w Turcji. Zachowanie dostawcy pizzy zauważył właściciel budynku mieszkalnego w centrum miasta.

Sam materiał z kamer monitoringu pochodzi z 24 grudnia 2017 roku. Na nagraniu widzimy jak dostawca uchylił wieko kartonu i napluł na pizzę. Co więcej był z tego tak dumny, że nagrywał wszytko komórką.

Właściciel budynku zabezpieczył nagranie, a następnie zawiadomił klienta, który zamówił jedzenie. Ten złożył oficjalną skargę w pizzerii. I się zaczęło.

Osobą, która chciała „doprawić” pizzę był Burak S. Został on ukarany pokaźną grzywną. Musiał zapłacić kwotę w wysokości 4 tysięcy lirów czyli na nasze ok 2600 zł. Jednak to nie koniec! Prokuratorzy domagają się dla mężczyzny kary 18 lat pozbawienia wolności za „zatrucie lub innego rodzaju psucie żywności”!

Co więcej dostarczyciel placuszka może na prawdę ponieść tak surową karę! Na razie proces zawieszono, bo adwokaci Burak S. poprosili o dodatkowy czas na przygotowanie linii obrony.

Lokalne media zwracają uwagę, że za „członkostwo w zbrojnej organizacji terrorystycznej” grozi do 15 lat pozbawienia wolności. A tu za naplucie do pizzy facet może dostać 18 lat!

