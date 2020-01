Hitler, Katyń i ZSRS, czyli Janusz Korwin-Mikke robi awanturę w rosyjskiej TV na żywo! Walił w putinowską propagandę zanim to było modne [VIDEO]

W sieci pojawiło się nagranie z jednego z rosyjskich programów na żywo. Występował w nim Janusz Korwin-Mikke. Wyraźnie oddzielał Rosję od ZSRS podkreślając fakty, które putinowska narracja neguje, jak np. antyrosyjskie nastawienie komunistów.

Janusz Korwin-Mikke podpisany jest w programie jako „europarlamentarzysta”, więc nagranie nie jest nowe. Podkreśla jednak, jak bezczelnie niedawno skłamał premier Mateusz Morawiecki twierdząc, że Konfederacja i jej politycy są proputinowscy.

– Mi się nie podoba, że pan mówi o ZSRS, że to jest pana kraj. ZSRS zabił więcej Rosjan niż Niemcy – powiedział Janusz Korwin-Mikke.

– Ja przepraszam za Dzierżyńskiego – Polaka, który zabił więcej Rosjan niż wy Polaków w Katyniu. I ZSRS zabił najlepszych Rosjan: arystokrację, burżuazję, kułaków. ZSRS zabił Rosję! Zabił rosyjski naród – dodał.

Prowadzący wówczas zapytał, „jeśli ZSRS zabił Rosję, to kto zwyciężył Hitlera”, na co Korwin-Mikke odparł, że ZSRS, ale „Hitler i Stalin to socjaliści”.

W dalszej części prowadzący bronił Stalina. Powiedział, że dziś „wszyscy Europejczycy” mówią, że „Stalin to szatan”. – Ale zapominają, że Hitlera narodziła kultura europejska. Tak samo i Mussoliniego, Franco. Kultura europejska ma się czego wstydzić – mówił prowadzący program. Prezes partii KORWiN musiał na to zareagować, co też uczynił.

– Jest fundamentalna różnica między Franco a Hitlerem. Franco to prawicowiec, a Hitler to lewicowiec – przypomniał.

Poniżej cały program z dołączonymi polskimi napisami.