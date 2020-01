Krzysztof Bosak ostro o demokracji! „Nie powinna być arystokracją prawników”

Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji na prezydenta w ostrych słowach skomentował spór wokół reformy sądownictwa. „Jestem z grupy konserwatystów, którzy uważają, że demokracja nie powinna być „arystokracją prawników”.

Krzysztof Bosak udzielił obszernego wywiadu Polskiemu Radiu 24. Tam głównie poruszono kwestię buntu sędziów względem partii rządzącej. Jaką widzi przyszłość tego sporu jeden z liderów Konfederacji?

– Wygląda na to, że spór o sądownictwo tylko się pogłębia i nic nie zwiastuje tego, by miał on się skończyć. Dlatego rozważania w tej kwestii coraz bardziej przesuwają się w sferę uznaniową. Jest coraz więcej sytuacji, których konstytucja po prostu nie reguluje.

– Im dalej w las, tym więcej drzew. Zaczęło się od drobnych nieprecyzyjności, a po ich wykorzystaniu nawarstwiają się konflikty kompetencyjne – powiedział.

Krzysztof Bosak uważa, że w tej skomplikowanej sprawie, prezydent powinien załagodzić spór i pełnić rolę mediatora.

– Po pewnej mediacji trzeba zbudować większość parlamentarną i wówczas nastąpiłaby nowelizacja konstytucji. Dlatego nie mam jednak złudzeń, że to nie nastąpi, bo eskalacja konfliktu politycznego zdaje się służyć wszystkim stronom. W konstytucji jest wpis o tym, że władza sądownicza ma być niezależna.

– Pytanie tylko, od kogo ma być niezależna. Jestem z grupy konserwatystów, którzy uważają, że demokracja nie powinna być „arystokracją prawników”. Argumenty prawne są, niestety, rozłożone po obu stronach konfliktu, co wynika z nieprecyzyjności konstytucji.

– Elity prawnicze lubią wokół siebie tworzyć aurę, że zapisy w konstytucji są w stanie zrozumieć tylko ludzie z doktoratami i habilitacjami. Jeśli traktujemy demokrację serio, konstytucja powinna być zrozumiała dla każdego obywatela – dodał trafnie kandydat na prezydenta.

Źródło: Polskie Radio 24