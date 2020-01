Samuel Pereira ostro masakruje… Samuela Pereirę. Internauta przypomniał słowa propagandysty TVP INFO [FOTO]

Naczelny propagandysta portalu TVP DezInfo Samuel Pereira zaatakował Konfederację. Użył do tego oczywiście insynuacji oraz kłamstw. Szybko został zgaszony przez własne słowa sprzed sześciu lat, gdy to PiS był w opozycji.

– Informuję polityków i boty Konfederacji: machina hejtu, którą uruchamiacie za każdym razem gdy ktokolwiek powie jakąkolwiek niewygodną dla was prawdę – nie zatrzyma mnie. Media mają obowiązek ujawniać to, co chcecie ukryć i upudrować – ogłosił na Twitterze naczelny propagandysta portalu TVP DezInfo Samuel Pereira.

– Wasza żółć to desperacja, nie patriotyzm – dodał.

Reakcji było wiele, ponieważ bezczelne kłamstwa i manipulacje Pereiry jak i jego postawa są już powszechnie znane. Jeden z internautów przypomniał jednak dawny wpis Pereiry z czasów, gdy PiS był w opozycji.

– Zagadka. co to za system, w którym bliskie władzy media atakują wściekle partię opozycyjną za bycie w opozycji? – napisał w listopadzie 2014 roku Samuel Pereira.

Jak się okazało, „otwartość” Portugalczyka szybko zniknęła. Emil Krawczyk, który wstawił dawnego tweeta Pereiry, został przez niego chwilę później zablokowany.

Przypominamy, że robiący z siebie ofiarę hejtu Pereira sam w ukryciu prowadził hejterskie strony na Facebooku.