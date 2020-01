Chińskie władze fałszują dane o zarażonych koronawirusem? Pielęgniarka mówi o 90 tysiącach! [VIDEO]

Ubrana w strój ochronny i maskę pielęgniarka z Wuhan w nagraniu przekonuje, że epidemia rozprzestrzenia się szybciej, niż utrzymują chińskie władze. Zarażonych koronawirusem ma być już 90 tys. osób. Informacja ta pojawiła się tuż po tym, jak pod adresem chińskich władz posypały się oskarżenia o cenzurę dotyczącą krytyki działań Chin, mających zażegnać kryzys.

Oficjalne chińskie dane mówią o 2 tys. zarażonych oraz 56 przypadkach zgonów spowodowanych koronawirusem. Wirus rozprzestrzenia się na całym świecie. Dotarł m.in. do Australii, USA i Francji.

– Jestem w obszarze, w którym rozpoczęła się epidemia koronawirusa. Jestem tutaj, aby powiedzieć prawdę. W tej chwili prowincja Hubei, w tym obszar Wuhan, nawet Chiny, 90 000 osób zostało zarażonych koronawirusem – mówi w nagraniu pielęgniarka.

W sobotę chińska telewizja państwowa poinformowała, że prezydent Xi Jinping zorganizował spotkanie politbiura. Omawiano na nim środki, prowadzące do zwalczenia kryzysu.

W światowych mediach pojawiły się także doniesienia, mówiące o prawdopodobnym pochodzeniu koronawirusa. Nie jest wykluczone, że powstał on w wojskowym laboratorium w Wuhan. Placówka jest położona około 20 mil od targu z owocami morza, na którym odkryto pierwsze przypadki zachorowań ludzi.

Nagranie chińskiej pielęgniarki obejrzały na YouTube blisko 2 mln użytkowników. Kobieta zaleca pozostanie w domach i powstrzymanie się od świętowania chińskiego Nowego Roku.

– Chciałbym powiedzieć, że wszyscy, którzy obecnie oglądają ten film, nie powinni wychodzić na zewnątrz. Nie imprezuj. Nie jedz poza domem. Raz w roku obchodzimy chiński nowy rok. Jeśli jesteś teraz bezpieczny, w przyszłym roku będziesz mógł ponownie spotkać się ze zdrową rodziną – powiedziała.

Kobieta zaapelowała także o pomoc. W kilku szpitalach w Wuhan od jakiegoś czasu brakuje już bowiem zapasów masek ochronnych. Dostarczone przez rząd pakiety są natomiast gorszej jakości.

– Nie obchodzi nas, co mówi rząd. Powiem ci za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wszyscy, proszę, przekażcie maski, okulary i ubrania do Wuhan – mówiła.

Jeśli to co ta kobieta mówi jest prawdą, to sytuacja jest dramatyczna. „Jingui” twierdzi, że pracuje w jednym ze szpitali w #Wuhan, mówi o liczbie zainfekowanych osób z powodu #coronavirus. Według jej informacji ta liczba to 90000. pic.twitter.com/EoJAl4xpG7

— Mag (@czarymarybum777) January 25, 2020