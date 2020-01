Fundacja Gates’a przewidziała scenariusz z Wuhan? „Event201” łudząco podobny do pandemii koronawirusa

„Event201” odbył się w październiku ubiegłego roku. Eksperci przeprowadzili symulację globalnej pandemii wywołanej koronawirusem. Scenariusz, który przeanalizowali, był łudząco podobny do tego, co dziś dzieje się na świecie z wirusem z Wuhan.

Wydarzenie zorganizowało Centrum Bezpieczeństwa zdrowia Johns Hopkins, instytucja założona przez Fundację Rockefellerów, we współpracy ze Światowym Forum Ekonomicznym (WEF) i Fundacją Billa i Melindy Gates. „Event201” odbył się 18 października 2019 roku w Nowym Jorku. Symulacja dotyczyła wirusa rozprzestrzeniającego się po świecie i zabiającego miliony ludzi. Zwalczenie koronawirusa – bo tak go wówczas nazwano – wymaga „globalnej koordynacji”.

To „ćwiczenie” miało pokazać, w których obszarach niezbędna jest współpraca sektora prywatnego i państwowego, by zmniejszyć ekonomiczne i społeczne konsekwencje pandemii.

„W ostatnich latach świat widział wiele wybuchów epidemii, w liczbie około 200 rocznie. Zdarzenia te nasilają się i niszczą zdrowie, ekonomię i społeczeństwo. Zarządzanie tymi zdarzeniami już obciąża globalne zdolności, nawet przy braku zagrożenia pandemią. Eksperci są zgodni, że jest to tylko kwestia czasu, zanim jedna z tych epidemii stanie się globalna – pandemia z potencjalnie katastrofalnymi skutkami. Poważna pandemia, która stanie się «Event201», wymagałaby niezawodnej współpracy między kilkoma branżami, rządami i kluczowymi instytucjami międzynarodowymi” – czytamy na stornie centerforhealthsecurity.org.

Przy „Event201” założono ekspansję koronawirusa odzwierzęcego. Najpierw miał się on przenosić z nietoperzy na świnie. Następnie ze świń na ludzi, by ostatecznie przechodzić z człowieka na człowieka. W rezultacie miałoby to doprowadzić do poważnej pandemii. Patogen i choroba, którą wywołuje koronawirus, były wzorowane na SARS. Jednak koronawirus z „Event201” łatwiej się rozprzestrzeniał w społeczeństwie, poprzez ludzi z łagodnymi objawami.

W scenariuszu założono, że choroba zacznie się od fermy świń w Brazylii – najpierw spokojnie i powoli. Później jednak ekspansja będzie bardziej gwałtowna, w ramach opieki zdrowotnej. Ustalono, że kiedy zacznie się skutecznie rozprzestrzeniać wśród ludzi, w ubogich i gęsto zaludnionych dzielnicach w miastach Afryki Południowej, wówczas wybuchnie epidemia.

Miałaby on przenieść się poprzez transport powietrzny do Portugalii, USA i Chin, a później również do innych państw. Mimo że na początku niektóre kraje byłyby w stanie kontrolować koronawirusa, później, on dalej by się rozprzestrzeniał i powracał. W końcu żadne państwo nie byłoby w stanie utrzymać kontroli.

Z tego scenariusza dowiadujemy się również, że w ciągu pierwszego roku ekspansji koronawirusa, nie byłaby dostępna żadna szczepionka. Pojawiłby się tylko „fikcyjny lek przeciwwirusowy”, który pomógłby chorym, jednak nie byłby w stanie znacząco powstrzymać rozprzestrzeniania się choroby.

Koronawirus z Wuhan

Tymczasem pojawiły się informacje, że koronawirus z Chin powstał w laboratorium wojskowym w Wuhan. Wcześniej chińskie władze utrzymywały, że rozprzestrzeniał się przez zwierzęta.

Wtf? The Bill and Melinda Gates Foundation had an event just a few months ago where they did a scenario called “Event 201” dealing with a virus that spreads through the world and kills millions, and which requires “global coordination” to combat it. It was called “coronavirus” pic.twitter.com/vBLtbkUi8z — Matthew (@ZoomerMatthew) January 25, 2020

Why were they giving out Coronavirus plush toys 3 months ago at a worldwide pandemic strategy meeting called #EVENT201? Pretty bold huh? This outbreak has been planned & orchestrated & they think you are too dumb to notice or figure it out https://t.co/Ryhh85O1ni — SarahJane Smith IV🕊 (@sarahjane_iv) January 25, 2020

Ok, hashtag #Event201 jednak trochę mnie zaniepokoił. Nie dalej jak w październiku 2019, symulacja globalnej pandemii wywołanej koronawirusem bardzo podobnej do tej która właśnie wybuchła w Chinach. Szacowana podczas symulacji liczba ofiar: 65 milionów. — PrzemekPL (@PrzemekPL) January 25, 2020

Źródła: centerforhealthsecurity.org/Twitter