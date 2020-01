GIGASKANDAL! Ewa Chodakowska nałgała swoim fanom? „Idę na wojnę” [VIDEO]

Jeden z portali plotkarskich poinformował, że Ewa Chodakowska nałgała swoim fanom. Chodzi o prowadzenie konta na Facebooku. Teraz słynna trenerka odparła te zarzuty i zapowiedziała stanowczo, że „idzie na wojnę”.

– Nie ukrywam, że patrząc na tę sytuację, czuję satysfakcję. Udowadnia, że moje oddanie, moja uczciwość, mój szacunek do pracy i do Ciebie nie jest tylko słowem rzuconym na wiatr. Każdy post, każdy lajk, każda emocja, ta dobra i ta zła, to ja, od 10 lat – stwierdziła Ewa Chodakowska po awarii Facebooka. Wyszło wówczas na jaw, kto edytował posty na poszczególnych profilach.

Teraz jeden z portali plotkarskich twierdzi, że Ewa Chodakowska srogo okłamała swoich fanów. – Jak udało nam się ustalić, w tworzenie treści na Facebooku Ewy Chodakowskiej zaangażowanych jest aż… 12 osób – czytamy na pudelek.pl.

Ewa Chodakowska jednak nie pozostawiła tego bez reakcji. Wieczorem na żywo zapowiedziała swoim fanom, że – jak określiła to potem w komentarzu – „idzie na wojnę”.

– Jeden z portali plotkarskich napisał, że okłamuję swoich fanów i że nie prowadzę swoich social mediów osobiście. Dla mnie to jest otwarta wojna i nie będę już owijać w bawełnę. Zdaję sobie sprawę z tego, że awaria Facebooka nie jest na rękę mojej bezpośredniej konkurencji – powiedziała Chodakowska.

Wyjaśniła, że kilka osób z rodziny ma uprawnienia administratorskie do profilu na wypadek próby przejęcia przez kogoś nieautoryzowanego. Wśród nich jest jej mąż.

– Natomiast u mojego męża na profilu wyświetlając mój fanpage widać krok po kroku post po poście, kto prowadzi tę stronę – dodała, zaraz potem pokazując do kamery autorów jej postów na Facebooku. Rzeczywiście, wszystkie są stworzone przez Chodakowską!

– Jestem wściekła. Jeśli mówimy o manipulacjach to to jest bezczelna, perfidna manipulacja. Wiem, komu najbardziej na tym zależy i zdaję sobie sprawę, że ktoś będzie robił wszystko, by podciąć mi nogę – podkreśliła.