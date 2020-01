W Internecie pojawiło się nagranie z Forum Ekonomicznego w Davos. Jego głównym bohaterem jest prezydent Andrzej Duda, który niestety nie popisał się swoimi umiejętnościami. Internauci wytykają mu błędy językowe.

Na początku tygodnia odbyło się Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. Wziął w nim udział także Andrzej Duda. Prezydent spotkał się m.in. z Sekretarzem Generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, Sekretarzem Generalnym OBWE Thomasem Gremingerem , a także dyrektorem Zarządzającym Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristaliną Iwanową Georgiewą.

Polski prezydent brał udział w panelu dotyczącym przyszłości NATO. Do Internetu trafiło nagranie z tego wydarzenia. Zarejestrowano fragmenty przemówienia Andrzeja Dudy. Polityk wspominał, że podczas gdy Polska znajdowała się za Żelazną Kurtyną, naszym marzeniem było przystąpienie do NATO. Jak podkreślił, to Sojusz wygrał zimną wojnę.

Internautom nie spodobał się jednak styl wypowiedzi. Duda mówi w nagraniu po angielsku. Widać jednak, że przychodzi mu to z trudem. Polityk wielokrotnie się zacinał, robił przerwy lub potarzał słowa. Komentatorzy podkreślali, że nie wiadomo, czy było to skutkiem problemów z językiem angielskim. Sugerowali, że prezydent mógł zastanawiać się po prostu, co dokładnie chce powiedzieć.

„IMHO w takich oficjalnych panelach powinno się mówić w ojczystym języku. Lepiej mówiący po ang przejechali się na używaniu jęz. obcego. Dobrze czuję się w tym języku, prowadzę negocjacje handlowe i luźne rozmowy po ang., ale w oficjalnych sytuacjach pozostałbym przy jęz. ojczystym” – podkreślił jeden z internautów.

„uuu wstyd mi. Wprawdzie na niego nie głosowałem, ale i tak mi wstyd. Pierwszym testem przed wyborami prezydenckimi powinien być rozszerzony test z j angielskiego. No i może z polskiego też” – napisał inny.

„Może tak specjalnie,w końcu to obcy język 🙂?” – sugerowali niektórzy, nawiązując do jednej z wcześniejszych wypowiedzi Andrzeja Dudy.

– Powiem bardzo mocno. Jestem Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i powiem tak: nie będą nam tutaj w obcych językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć w Polsce i jak mają być prowadzone polskie sprawy. (…) Szanowni państwo, tak, tu jest Unia Europejska. Tak, oczywiście, i bardzo się z tego cieszymy, że jest, ale przede wszystkim tu jest Polska – mówił prezydent, odnosząc się do opinii Komisji Weneckiej w sprawie ustawy dyscyplinującej sędziów.

Źródło: Twitter/nczas.com