Koronawirus z Wuhan będzie jeszcze bardziej zabójczy? Naukowcy: „Możliwe występowanie mutacji”

Zdolność koronawirusa do przenoszenia się jest coraz silniejsza, a liczba infekcji wywołanych nowym wirusem może nadal rosnąć – poinformował szef chińskiej Państwowej Komisji Zdrowia i Planowania Rodziny, minister Ma Xiaowei. Chińscy naukowcy obawiają się, że Koronawirus będzie jeszcze mutował.

Inny z członków komisji przypomniał, że tak naprawdę Koronawirus jest jeszcze niezbadany. Niektórzy twierdzą, że wirus pochodzi od dzikich zwierząt, które zaraziły pierwsze ofiary. Inni uważają, że powstał on w laboratorium wojskowym w Wuhan.

– Nie mamy jasności co do ryzyka mutacji wirusa – powiedział przewodniczący Komisji.

Jednocześnie naukowcy nie wykluczają, że mutacje się pojawią. Minister zaznacza, że różny jest poziom ryzyka zarażenia i śmierci u osób w różnym wieku. Proces inkubacji trwa 14 dni.

Wiadomo już, że nie jest to SARS, ponieważ koronawirus jest zakaźny podczas inkubacji. To różni go od wirusa z 2002 roku, z chińskiej prowincji Guangdong.

Chińskie władze przekonują, że zintensyfikowały wysiłki na rzecz zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się Koronawirusa. Obecnie odnowano 56 ofiar śmiertelnych i ponad 2 tysiące zarażonych.

Źródło: Polsat News, PAP, Nczas.com