Najnowsze informacje ws. śmierci Kobe Bryanta. Razem z nim zginęła jego 13-letnia córka [VIDEO]

„Na pokładzie nie było żony gwiazdora Vanessy i ich czwórki córek – Gianny, Natalii, Bianki oraz Capri” – podawały początkowo amerykańskie media. Niestety jak się okazało 13-letnia Gianna leciała z ojcem na trening koszykówki. Córka legendy NBA była postrzegana jako wschodząca gwiazda tej dyscypliny.

Maszyna Bryanta z niewiadomych przyczyn runęła na ziemię. Mimo błyskawicznego przyjazdu służb, nikogo nie udało się uratować. Przyczyna wypadku jest ustalana.

Kobe był miłośnikiem helikopterów. Legendarny koszykarz często podróżował w ten sposób.

Kobe poznał swoją żonę Vanessę w 1999 roku, a dwa lata później pobrali się. Doczekali się czwórki córek: śp. Gianny, Natalii, Bianki oraz Capri. Ostatnia z nich na świat przyszła w czerwcu 2019 roku.

Bryant całą sportową karierę spędził w Los Angeles Lakers. Pięć razy zdobył mistrzostwo NBA, a w 2009 i 2010 roku okrzyknięto go najlepszym zawodnikiem finałów.

Retired NBA star Kobe Bryant, a basketball prodigy who went on to win five championships with the Los Angeles Lakers, died in a helicopter crash in California https://t.co/9lxGzVSHLs pic.twitter.com/7oIjDfzST4

— Reuters (@Reuters) January 26, 2020