USA planuje ewakuację obywateli z Wuhan. 56 milionów osób poddanych kwarantannie z powodu koronawirusa

Rząd Stanów Zjednoczonych przygotowuje się do ewakuacji swoich obywateli przebywających w chińskim Wuhan, gdzie wybuchła epidemia koronawirusa. „Wall Street Journal” podaje, że sytuacja może dotyczyć nawet 1000 osób.

Szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa skłoniło nie tylko Chiny do podjęcia masowych działań. Departament Stanu USA ogłosił w niedzielę, że jego obywatele opuszczą 11-milionowe miasto Wuhan. Operacja rozpocznie się we wtorek.

Specjalnie podstawionymi w tym celu samolotami do San Francisco polecą amerykańscy urzędnicy oraz obywatele przebywający w Wuhan. Pierwszeństwo będą miały osoby „najbardziej zagrożone” zakażeniem się wirusem.

Zgodnie z oficjalnymi danymi, już przeszło 2000 osób zaraziło się groźnym koronawirusem. Potwierdzono pierwszy przypadek śmiertelny w Szanghaju. Łącznie zmarło dotychczas 56 osób.

Środki bezpieczeństwa

Chińskie władze zaostrzyły środki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W 18 miastach zamknięto komunikację miejską. 56 milionów osób zostało poddanych kwarantannie.

W sobotę i niedzielę na ulicach Wuhan, 11-milionowego miasta, widziani byli tylko nieliczni przechodnie. Wszyscy poruszali się w specjalnych maskach – ich brak grozi surowym mandatem. Około 20 kilometrów na wschód od centrum miasta na autostradach postawiono szlabany – nikt nie może wydostać się z metropolii.

W mieście od podstaw powstaną dwa specjalne szpitale do leczenia pacjentów z koronawirusem. Pierwszy ma zostać oddany do użytku już 3 lutego i pomieści 1000 osób. W sobotę władze ogłosiły budowę drugiej kliniki z 1300 łóżkami – jego budowa ma potrwać 14 dni.

Stan wyjątkowy ogłosił również Hongkong. Zamknięto zajmujący obszar 1,3 km kwadratowych Disneyland położony na wyspie Lantau. Mieszkańcom polecono opuszczać mieszkania tylko w uzasadnionych przypadkach. W Chinach pod specjalnym nadzorem jest kolejne miasto. Najnowsze doniesienia mówią, że ograniczono ruch w 1,5-milionowym mieście Shantou, na południu Państwa Środka.

Poszczególne przypadki koronawirusa wykryto już w innych państwach na całym świecie – m.in. w Tajlandii, Japonii, Korei Południowej, Tajwanie, Wietnamie, Rosji, Kanadzie czy USA. Wirus dotarł również do Europy – potwierdzono trzy przypadki zachorowania we Francji. Do Polski wracają studenci przebywający na wymianie w Wuhan.

Główny Inspektorat Sanitarny w Polsce wydał specjalne oświadczenie w związku z rosnącym zagrożeniem.

Źródło: spiegel.de || NCzas.com