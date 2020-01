Recepta na to, jak przeżyć koniec świata! Naukowcy będą produkowali mąkę z bakterii

Jak będzie wyglądał koniec świata? Ciekawsze teorie to: asteroida która uderzy w Ziemię, czy III wojna światowa. Ci, którzy za dużo naoglądali się wystąpień Grety Thunberg uważają zaś, że planeta umrze w męczarniach, wykończona zmianami klimatu.

Fanatycy eko-teorii spiskowych sądzą, że do 2050 roku Ziemia zmieni się w wielką pustynię. Na szczęście nie umrzemy wtedy z głodu. Wszystko dzięki temu, że naukowcy nauczyli się produkować mąkę z bakterii.

W jednym z laboratoriów na obrzeżach Helsinek, w którym pracują naukowcy z firmy Solar Foods, wyprodukowano mąkę z bakterii właśnie. George Monbiot, felietonista The Guardian, widział ten proces na własne oczy.

Ustawili patelnię w laboratorium, zmieszali mąkę z mlekiem owsianym i zrobiłem mały krok dla człowieka. To smakowało… jak placek – relacjonuje George Monbiot.

