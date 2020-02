Włoski Senat opowiedział się w głosowaniu za postawieniem przed sądem byłego szefa MSW, lidera prawicowej Ligi i senatora Matteo Salviniego. Chodzi o „przetrzymywanie” przez cztery dni ponad 100 nielegalnych imigrantów na statku Straży Przybrzeżnej Gregoretti. Do zdarzenia doszło w lipcu ubiegłego roku.

Wynik głosowania jest satysfakcjonujący dla byłego wicepremiera, który także w swym środowym wystąpieniu w izbie wyższej powtórzył swą argumentację, że nie zgadzając się na zejście migrantów na ląd bronił kraju. Jak przyznał, jest z tego dumny.

Podkreślił, że chce stanąć przed sądem, który orzeknie, czy działał dla dobra Włoch, czy też jest – jak stwierdził – „kryminalistą”. Wezwał senatorów Ligi, by nie brali udziału w głosowaniu.

To na razie nieoficjalny wynik głosowania w Senacie, które potrwa do wieczora. Większość senatorów już opowiedziała się za wnioskiem złożonym przez sąd w Katanii na Sycylii. Zgoda była konieczna, by prokuratura mogła kontynuować postępowanie w sprawie statku Gregoretti, który zablokował Salvini jako szef MSW w poprzednim rządzie Giuseppe Contego.

Ostateczny wynik głosowania zostanie podany wieczorem. Głosowanie potrwa bowiem do godz. 19.00.

Źródła: PAP/ansa.it