Huragan Ciara odnalazł zwłoki potwora z Loch Ness? Niesamowite odkrycie! [FOTO]

Do tego niezwykle tajemniczego odkrycia doszło w niedzielę u wybrzeży Aberdeenshire w Szkocji. Zdjęcie przedstawia szkielet jakiegoś dziwnego stwora. Wielu uważa, zwłoki należy do potwora z Loch Ness!

Jak czytamy w „Daily Mail” i na Facebooku, zwłoki tajemniczego stwora zostały wyrzucone na brzeg w Szkocji. Odnaleziono je w niedzielę, dlatego wielu ludzi twierdzi, że należą one do wieloryba a może nawet do potwora z Loch Ness.

Wielu internatów twierdzi, że są to szczątki potwora z Loch Ness. Co ciekawe, nawet biolodzy nie są w stanie na razie odpowiedzieć na pytanie, do kogo należy ten szkielet. Profesor David Lusseau z Uniwersytetu w Aberdeen powiedział, że będzie potrzebował więcej informacji.

Czy to zwłoki potwora z Loch Ness?

David Lusseau powiedział, że „z tego zdjęcia nie można powiedzieć wiele, poza tym, że szkielet może należeć do jakiegoś wieloryba”.

Dlatego dodaje, że potrzeba ujęcia z przodu, żeby móc to w 100% zidentyfikować.

Potwór z Loch Ness od dawna jest szkocką legendą, a każdego roku dochodzi do dziesiątek rzekomych obserwacji. Czy tym razem mamy niezbity dowód na jego istnienie?

