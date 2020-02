Jak się bawić to się bawić. Pijany mężczyzna ukradł traktor i pojechał nim po alkohol!

Jak się bawić to się bawić. Policjanci z Głogówka zatrzymali pijanego obywatela Mołdawii, który jechał nocą nieoświetlonym ciągnikiem rolniczym. Jak się okazało, ukradł traktor, żeby dojechać do sklepu monopolowego po alkohol – poinformowała w czwartek opolska policja.

W nocy z wtorku na środę na policję w Głogówku przyszedł rolnik i powiadomił dyżurnego o kradzieży ciągnika. Mężczyzna miał szczęście, bo już w trakcie przyjmowania jego zgłoszenia inny policjant odnalazł jego własność.

Uwagę funkcjonariusza patrolującego ulicę miasteczka zwrócił jadący nocą bez włączonych świateł traktor. Po zatrzymaniu go do kontroli okazało się, że ten pojazd został właśnie zgłoszony jako ukradziony.

Za kierownicą siedział 42-letni obywatel Mołdawii, który nie posiadał prawa jazdy, a w wydychanym powietrzu miał blisko trzy promile alkoholu.

Zatrzymany Mołdawianin tłumaczył, że ciągnik tylko pożyczył. Potrzebował go, dlatego by podjechać do sklepu monopolowego, gdzie zamierzał kupić alkohol, którego mu zabrakło.

Cudzoziemiec trafił do policyjnej izby zatrzymań. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Za prowadzenie pojazdu po pijanemu i krótkotrwały zabór mienia grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Źródło: policja.pl/ PAP