Wiceprezydent Chełma pił wódkę z uczniami na studniówce! [VIDEO]

Picie nie popłaca. Tak może powiedzieć wiceprezydent Chełma Daniel Domoradzki, który został odwołany ze stanowiska. Ma związek z nagraniem, na którym widać, jak wiceprezydent podczas jednej ze studniówek pije alkohol z uczniami.

O tym incydencie informuje „Dziennik Wschodni”. Na nagraniu widzimy, jak wiceprezydent Chełma pije wódkę z uczniami podczas jednej ze studniówek. Prezydent Chełma Jakub Banaszek, gdy zobaczył popisy swojego zastępcy, postanowił go zwolnić.

– Przekazano mi, że decyzja o dymisji wiceprezydenta nie ma żadnego związku z incydentem na studniówce. Urzędnicy twierdzą, że decyzja o dymisji przypadkowo zbiegła się z terminem publikacji nagrania – powiedziała reporterka Polsat News.

„31 stycznia 2020 r., w związku z poważnymi uszkodzeniami lewego ucha, pogłębiającym się niedosłuchem. Co za tym idzie koniecznym zabiegiem operacyjnym. Dlatego po przeanalizowaniu sprawy i przemodleniu, podjąłem decyzję o rezygnacji z funkcji zastępcy prezydenta miasta Chełm.”

„Po powrocie ze zwolnienia lekarskiego, odbyłem rozmowę z prezydentem Jakubem Banaszkiem, który pozytywnie rozpatrzył moją prośbę odwołując mnie z funkcji wiceprezydenta Chełma” – napisał Domaradzki na Facebooku.

Jednak oficjalna wersja, a to co widzimy na nagraniu poniżej daje wiele do myślenia. I coś czujemy, że problemy ze słuchem tutaj nie miały znaczenia…

Co więcej prezydent Chełma nie ma szczęścia do współpracowników. Jak podaje „Dziennik Wschodni” Domoradzki jest już czwartym odwołanym wiceprezydentem za kadencji Banaszka.

Źródło: polsatnews.pl/ Dziennik Wschodni