Kolejny śmigłowiec sił Assada zestrzelony w Syrii [VIDEO]

Kolejny śmigłowiec sił Assada został dziś zestrzelony w Syrii. Potwierdzają się doniesienia, iż Turcy przekazali dżihadystom rakiety przeciwlotnicze.

Śmigłowiec zestrzelono zestrzelono za pomocą MANPADS czyli przenośnej wyrzutni pocisków przeciwlotniczych.

Spadł w na zachód od miasta Aleppo. W rejonie trwa ofensywa wojsk Assada wspieranych przez rosyjskie lotnictwo.

The burning remains of the regime militia Helicopter that has been downed in western rural #Aleppo #Syria 14/2/2020

Syrian opposition forces downed second regime helicopter in the “de-escalation zone” in north-west #Syria . First one was shot down in south of #Idlib on February 11 pic.twitter.com/di8x4c30wv — Hamza Bayrak (@bayrakhamza_) February 14, 2020

#BREAKING: reports another Syrian helicopter has been shot down over Syria pic.twitter.com/BB8LItn9QQ — Amichai Stein (@AmichaiStein1) February 14, 2020

Na razie nikt nie przyznał się do zestrzelenia śmigłowca ale prawdopodobnie byli to walczący z armią syryjską dżihadyści. W poniedziałek zestrzelili oni śmigłowiec Mi-17 należący do syryjskiej armii.

Potwierdziłyby się tym samym doniesienia o przekazaniu rakiet przeciwlotniczych dżihadystom. Prawdopodobnie dostarczyli je Turcy. O tym, że bezkarność lotnictwa nad enklawą w prowincji Idlib i Aleppo się skończy mówił ostatnio sam prezydent Erdogan.

Z kolei rosyjskie źródła podają, że rakietę wystrzelono z tureckiego punktu obserwacyjnego w Darat Azza.

Może to doprowadzić do dalszej eskalacji w Syrii. Turcy są wściekli na Putina i Assada, że w wyniku ofensywy zajmują terytoria w północnozachodniej Syrii wbrew porozumieniu zawartemu w 2018 roku w Soczi oraz za śmierć tureckich żołnierzy w wyniku syryjskiego ostrzału.

Sytuacja jest bardzo napięta i grozi wybuchem otwartej wojny między Syrią i Turcją.