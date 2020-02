Syn Zenka Martyniuka porwany dla okupu! Tę historię można poznać od dziś w kinach

Syn Zenka Martyniuka porwany dla okupu! Teraz tę historię będą mogli poznać wszyscy. Do kin wchodzi dziś film „Zenek”.

Syn Zenka Martyniuka porwany dla okupu został wskutek pewnego zdarzenia z przeszłości. Otóż w młodości Zenek wraz z kolegą mieli stać na czatach, podczas gdy inni mężczyźni zamierzali okraść Pewex. Martyniuk z kolegą zajęli się jednak czymś innym, a złodziei zatrzymała policja.

Po tym jak wyszli z więzienia, mężczyźni szukali łatwych pieniędzy, a ponadto chcieli się odegrać na Zenku. Wówczas postanowili porwać jego syna Daniela. Na szczęście udało się go odbić.

– Tak nie było w rzeczywistości. Nigdy w życiu nie poszedłem na żaden włam. Mój bohater bardzo przeżył to całe zdarzenie, ja na szczęście nie przeżyłem takich rzeczy w realu, ale na potrzeby filmu Janek Hryniak takie rzeczy wymyślił – komentuje Zenek Martyniuk.

Gwiazdor odniósł się także do filmu i scen w nim ukazanych.

– Na szczęście nikt nie porwał Daniela. To jest film fabularny. To nie jest film dokumentalny. Film dokumentalny byłoby dużo prościej zrobić. Reżyser chciał jednak, żeby to moje życie było bardziej kolorowe, stąd wiele scen, które nigdy się nie wydarzyły w moim życiu – dodał.

W rzeczywistości nikt nigdy nie porwał Daniela Martyniuka. Jednakże porwanie dziecka zdarzyło się innemu muzykowi disco polo, Sławomirowi Świerzyńskiemu. Przed laty porwano jego syna.

