Duda traci, Bosak zamyka stawkę [SONDAŻ PREZYDENCKI]

Pracownia Estymator przeprowadziła sondaż prezydencki dla DoRzeczy.pl. Wynika z niego, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałby je Andrzej Duda. Obecny prezydent traci jednak poparcie.

Sondaż Estymatora przewiduje, że Andrzej Duda uzyskałby 45,3 proc. głosów. Jest to spadek o 1,8 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania. Drugie miejsce zajęła kandydatka KO, Małgorzata Kidawa-Błońska z wynikiem 26,4 proc. To o 2,3 pkt. proc. więcej niż poprzednio.

Podium zamyka Władysław Kosiniak-Kamysz. Kandydat PSL mógłby liczyć na 10,1 proc. poparcia, czyli o 0,8 pkt. proc. więcej.

Spadek poparcia o 1,5 pkt. proc. odnotował natomiast kandydat Lewicy, Robert Biedroń. Oddanie głosu na niego zadeklarowało 7,4 proc. respondentów. Z kolei poparcie dla Szymona Hołowni wyraziło 5,9 proc. badanych, czyli o 0,3 pkt. proc. więcej.

Na kandydata Konfederacji Krzysztofa Bosaka głos oddałoby 4,7 proc. badanych. To wzrost poparcia o 0,1 pkt. proc. w stosunku do ostatniego sondażu.

Na innego kandydata głos oddałoby 0,2 proc. respondentów.

Badanie przeprowadzono w dniach 12-13 lutego 2020 roku na ogólnopolskiej próbie 1009 pełnoletnich osób. Wywiad przeprowadzono metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W wynikach uwzględniono wyłącznie odpowiedzi osób, które zadeklarowały, że będą głosować oraz określiły, na którego z kandydatów. Oszacowana przez pracownię Estymator frekwencja wyniosłaby 60 proc.

Źródło: Estymator/dorzeczy.pl