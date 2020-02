Kukiz apeluje do Owsiaka! „Pomóż mi zmienić ten bandycki ustrój”

Paweł Kukiz po raz kolejny udowadnia, że chce, by media o nim nie zapomniały. Tym razem apeluje do Jurka Owsiaka, by ten wsparł jego ideę zmiany ustroju w kraju. „Tak po ludzku proszę Cię: pomóż mi zmienić ten bandycki ustrój”.

Paweł Kukiz na swoim koncie na Facebooku apeluje do szefa WOŚP o pomoc w zmianie ustroju w Polsce. Na początku przekonuje, że gdyby to jego formacja była dzisiaj u władzy, pełną pogardy posłankę Lichocką można by było odwołać.

„Niestety, obecnie – przy partyjnej ordynacji, gdzie to wodzowie partyjni a nie Obywatele wskazują kandydatów na posłów- tylko oni (wodzowie) mają szansę zmusić swojego żołnierza do zrzeczenia się mandatu. Szanse na to, by prezes Kaczyński tak postąpił z posłanką Lichocką są – jak sam wiesz- zerowe.”

„Na dodatek, nawet gdyby zdarzył się cud i prezes taką decyzję podjął, pani Lichocka i jemu i Obywatelom może kazać «podrapać się w oko» i do końca kadencji czyli jeszcze prawie cztery lata posłanką pozostanie, bo nie ma takiego prawa, dzięki któremu mogłaby zostać odwołana” – pisze na swoim Facebooku do Owsiaka były antysystemowiec.

„Drogi Jurku, różnie mówiłem o WOŚP ale nigdy nie dyskredytowałem samej Idei tego zdarzenia. Jeżdżąc 20 lat po szpitalach widziałem ogrom sprzętu zakupionego dzięki WOŚP. Trudno (o ile w ogóle taki jest) znaleźć szpital w Polsce, który czegoś Orkiestrze nie zawdzięcza.”

„W ciągu DWUDZIESTU SIEDMIU LAT działalności WOŚP zebrał MILIARD złotych na sprzęt, który widać WSZĘDZIE. W całej Polsce. A oni przyznali sobie DWA RAZY TYLE! Na bandycką propagandę, na szkalowanie ludzi, na sianie nienawiści i dezinformację!!!”

Widzimy, że zapomniany Kukiz dla atencji zrobi niemal wszytko. Oczywiście popieramy zmianę ustroju, ale robienie tego z pupilem „totalnej” opozycji nic nie zmieni!