Maciej Stuhr wyśmiewa tłumaczenia Lichockiej! Środkowy palec w głównej roli [VIDEO]

Maciej Stuhr na swoim Facebooku sparodiował żenujące próby tłumaczenia sie posłanki PiS. Chodzi o wulgarny gest Joanny Lichockiej. Internauci wyśmiewają jej zachowanie.

– Kochani, przepraszam wzruszyłem się. Sejm przeznaczył 2 mld na Telewizję Polską. Cudowna wiadomość. Dziękujemy bardzo. To opozycja chce, żebyśmy byli na jakiejś onkologii, a Sejm dba o to, żebyśmy mieli co pooglądać. Dlatego przepraszam bardzo, mam nerwowe gesty – powiedział Maciej Stuhr na Facebooku, przesuwając środkowy palec pod okiem. Parodiując zachowanie Lichockiej.

– Pozdrawiam telewizję, Jacka Kurskiego, panią Holecką, panią kandydatkę na prezydenta lewicy… co ja mówię, lwicę prawicy, Ogórek. Przepraszam już mi się wszystko popier*** – dodał aktor, wystawiając środkowy palec.

Oczywiście aktor o lewicowych poglądach nawiązuje swoim zachowaniem do wydarzeń z Sejmu. Chodzi o zachowanie posłanki Lichockiej, która pokazywała środkowy palec opozycji. Durnie tłumaczyła się, że wycierała sobie oko…

Głosowanie nad przyznaniem rekompensaty Telewizji Polskiej i Polskiemu Radiu w wysokości 2 miliardów złotych wywołało wśród posłów wiele emocji. Politycy opozycji zauważyli, że podczas głosowania nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji.

Posłanka PiS Joanna Lichocka pokazała obraźliwy gest w ich kierunku. Dlatego posłowie opozycji opublikowali jej zdjęcie w mediach społecznościowych.

– Mam pretensje do siebie, że nie pamiętałam w tamtym momencie, że jesteśmy w ostrej walce politycznej i absolutnie wszystko jest wykorzystywane bezwzględnie i ze złymi intencjami – powiedziała Joanna Lichocka w rozmowie z portalem TVP Info.

– Ja zresztą od razu potem wyjaśniałam im, że to nie jest ten gest, powtarzałam wielokrotnie, że po prostu odgarniałam coś pod okiem – dodała. Posłanka zaznaczyła, że „chciała wyrazić ubolewanie, jeżeli ktoś poczuł się tym urażony czy rozczarowany”.

Posted by Maciej Stuhr on Friday, 14 February 2020

Ze względu na zaprzeczenia posłanki PiS, jakoby nie pokazała środkowego palca filmy poniżej.

Widzieliście w @SzkKontaktowe, jak Lichocka potulnie tłumaczyła się Kaczyńskiemu co zrobiła, a na końcu boss zbladł :D pic.twitter.com/IYdUTAwzp3 — Kondominium (@LewitujacyUmysl) February 13, 2020

Poseł Lichocką warto pokazywać w dużym zbliżeniu. Przecież podobno nie ma sobie nic do zarzucenia. #Lichocka pic.twitter.com/MNH7VgTHyB — Patryk Wachowiec (@PatrykWachowiec) February 13, 2020

Źródło: WPROST.pl / Facebook, Twitter