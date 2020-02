Młodzieżówka skrajnie lewicowej partii Razem postanowiła „uczcić” Walentynki grafiką z lesbijkami. Co więcej, była to ilustracja wpisu dotyczącego antykoncepcji. Internauci nie mogli się powstrzymać od kpin.

„Według najnowszych raportów tylko co trzecia Polka ma dostęp do regularnej antykoncepcji. Nie pomaga w tym stanowisko NFZ – refunduje zaledwie dwa rodzaje tabletek, w ilości zaledwie 350 tysięcy opakowań rocznie. Plastrów antykoncepcyjnych i wkładek fundusz nie dofinansowuje” – grzmieli młodzi lewacy z Razem.

„W Walentynki życzymy Wam bezpiecznej miłości, żeby Wasza antykoncepcja była refundowana, Wasze dzieci edukowane w kwestiach seksualności, a Wy spokojni o Wasze zdrowie” – dodali.

Lewacy nie od dziś domagają się darmowej, czyli finansowanej przez podatników, antykoncepcji. We Francji zafundowali takie środki nawet dziewczynkom poniżej 15. roku życia. Z kolei niemieccy Zieloni w czerwcu 2018 roku postulowali „wsparcie dla najuboższych” w postaci darmowych prezerwatyw.

Tym tropem idzie partia Razem. Internauci nie omieszkali jednak wytknąć lewackiej młodzieżówce popełnionych przez nią absurdów.

„jasne, nie ma to jak wesprzeć firmy farmaceutyczne z naszych podatków w kwestiach zupełnie niezwiązanych z leczeniem. Płaćcie sobie za przyjemności sami” – czytamy w komentarzach.

„Jeśli ktoś nie jest na tyle dojrzały żeby zarobić na paczkę „gumek” czy pigułki (albo zmusić do tego partnera/partnerkę), to nie jest dojrzały do współżycia. Tyle!” – skwitował jeden z użytkowników.

„Czy antykoncepcja też będzie dostępna dla homoseksualnych? Jeśli tak – to dlaczego? Jeśli nie – to jesteście homofobami bo dyskryminujecie 😂” – czytamy.

„Niezależnie czy panie z obrazka użyją plastrów antykoncepcyjnych, czy nie – efekt będzie ten sam. #redpill” – pisali internauci.

„A to nie jest tak że ludzie sami się decydują na uprawianie seksu? Czy w takim razie nie powinni sami się zabezpieczać?” – zastanawiali się twitterowicze.

„Podpowiem 2 kobiety nie potrzebują tabletek, wkładek i plastrów, gdyż w ciążę nie zajdą.

Jeśli kobieta i mężczyzna chcą się zabezpieczyć, mogą to zrobić. Środki są dostępne. Jeśli chcę jeść i pić płacę za to. Jeśli chcę się zabezpieczy płacę za to.Inaczej to postawa roszczeniowa” – czytamy.

„Kto Wam te posty pisze? Mowa o tabletkach antykoncepcyjnych, a grafika z dwiema dziewczynami do tego? Chyba że czegoś mi nauczyciel w szkole nie powiedział, a ja nie mając o tym zielonego pojęcia nie drążyłem tematu. Pomóżcie ludzie bo żem zacofany albo już oświecony” – kpił internauta.

