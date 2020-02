To coś więcej niż tylko kłótnia w rodzinie. Jarosław Gowin i Patryk Jaki rzucają się sobie do gardeł

Coraz większe tarcia pomiędzy obozem ziobrystów i gowinowców. Tym razem Patryk Jaki zaatakował Jarosława Gowina. Europosłowi nie spodobał się, że Gowin śmiał skrytykować reformę sądownictwa.

Podczas rozmowy na antenie Radia Plus Jarosław Gowin poddał krytyce pisowską reformę sądownictwa.

– Tu mam świadomość, że te zmiany, mimo że głębokie i obejmujące wiele obszarów, nie przełożyły się na podniesienie jakości funkcjonowania sądów – przyznał wicepremier. – Na pewno w środowisku sędziowskim jest dużo głębsza wrażliwość na to jak są postrzegani przez obywateli i na to, że są do tego, żeby obywatelom służyć, a nie są tą, że zacytuję, nadzwyczajną kastą – dodał.

Ta szczerość nie spodobała się Patrykowi Jakiemu. Gdy przypomniano mu wypowiedź Gowina podczas rozmowy z „Polską The Times”, były wiceminister sprawiedliwości zaatakował koalicjanta z obozu rządzącego.

– Po pierwsze, porównanie jak Gowin był w MS z sytuacją teraz. Przypominam, że wprowadzał m.in. system kontradyktoryjny, który spowodował zapaść i spowolnienie w sprawach karnych. Nam udało się to naprawić – powiedział Jaki.

– Po drugie, też próbował malutkiej w porównaniu do naszej reformy małych sądów. I jak się skończyło? Roczną awanturą na cały kraj, protestami i ostatecznie proces zakończył się zupełną porażką – dodał.

Coś musi być na rzeczy, ponieważ to nie pierwsze doniesienia o zgrzytach pomiędzy ziobrystami i gowinowcami w tym miesiącu.

