Korwin-Mikke masakruje Kidawę-Błońską! „Czy Pani już wie, gdzie jest 19 mld zł, które zginęło budżetowi?” [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke w swoim stylu ostro skompromitował kandydatkę Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Małgorzata Kidawa-Błońska została z mównicy sejmowej zapytana, czy wie gdzie są pieniądze z OFE. – Czy Pani już wie, gdzie jest 19 mld zł, które zginęło budżetowi?.

Janusz Korwin-Mikke na mównicy sejmowej zapytał Kidawę-Błońską o jej wcześniejszą wypowiedź w radiu. Gdzie na pytanie gdzie jest 19 miliardów z OFE, głupio odpowiedziała. Stwierdziła, że nie wie, ale na pewno trafiły w odpowiednie ręce.

Lider Konfederacji w sejmie wprost spytał o te dane, kandydatkę na prezydenta.

– Tutaj opozycja chciałby już drugi budżet właściwie zrobić. Opozycja zarzuca rządowi, że przez cukier i małpki chce zrabować trzy miliardy, by potem zrabować dwa miliardy na telewizję reżimową – zaczął Korwin-Mikke.

– Ale ja mam takie pytanie do opozycji. Jak wyście z kolei zrabowali pieniądze z OFE na ZUS. To przy okazji gdzieś zniknęło 19 miliardów! I Panią Kidawę-Błońska zapytano gdzie są te pieniądze? To ona powiedział, że poszły na jakieś takie rzeczy.

– To ja proponuje tak. Niech Pani przyjdzie tutaj na mównicę i powie, gdzie zniknęło te 19 miliardów złotych! Może Pani już teraz wie? – zapytał złośliwie lider Konfederacji.