Emerytury w Polsce są bardzo niskie. Milion kobiet wciąż musi pracować

Emerytury w Polsce są bardzo niskie. Wiele osób po uzyskaniu świadczenia wciąż musi dorabiać, aby się utrzymać. Problem ten dotyczy aż miliona kobiet.

O tym, że emerytury w Polsce są bardzo niskie, nie trzeba nikogo przekonywać. Jak wynika z danych GUS, 425 tys. kobiet po osiągnięciu wieku emerytalnego nie rezygnuje z pracy. Dlaczego? Otóż boją się one głodowych emerytur.

Polski system emerytalny nie sprzyja kobietom. Mianowicie, po obniżeniu wieku emerytalnego do 60 lat, pracują one krócej, przez co krócej płacą składki. Ma to bezpośrednie przełożenie na wysokość otrzymywanego świadczenia.

Przeciętna emerytura Polki to 2323 zł brutto. W przypadku mężczyzn kwota ta jest o 20% wyższa. Nic więc dziwnego, że wiele kobiet nie kończy swej aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego.

12% polskich seniorów uważa, że ich sytuacja ekonomiczna jest zła. Natomiast 55% uznaje ją za przeciętną.