Janusz Korwin-Mikke ujawnia: Baszar al-Assad realizuje mój plan sprzed pięć lat [MAPA]

Janusz Korwin-Mikke jak widać ma spory wpływ na zagranicę. Jak napisał na Facebooku, jego plan realizuje sam prezydent Syrii, Baszar al-Assad!

Poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi i poglądów. Nie można odmówić mu jednak również obycia i znajomości wielu różnych, światowej sławy ludzi oraz osób wpływowych. Wśród nich są także liderzy Syrii, z prezydentem tego kraju włącznie.

Korwin-Mikke opublikował obecną mapę wpływów na Bliskim Wschodzie. Pochwalił się, że Baszar al-Assad i Kurdowie: „robią to, co im 5 lat temu proponowałem w Brukseli (Kurdowie powiedzieli mi wtedy, że z „tym mordercą” to oni nigdy…)”.

– Armia syryjska, z niezmiennym poparciem Rosjan, prze na Idlib, parlament Syrii uznał rzezie Ormian sprzed 100 lat za „tureckie ludobójstwo”, a p.Fares Shehabi (poseł z Aleppo) powiedział: „Domagamy się, by nasza armia uzbroiła PPK wewnątrz Turcji (!!!) w takie same rakiety przeciwlotnicze, w jakie Erdoğan wyposażył al-Kaidę, by zestrzeliwała nasze samoloty. Oko za oko. To jedyny język, jaki rozumie Turcja” – napisał poseł Konfederacji.

Na koniec zapytał, „czyżby Syria chciała odbić Antiochię i cały sandżak”?