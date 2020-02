„Życie jak w Madrycie” dla społeczności LGBTNSDAP nabiera nowego znaczenia. W stolicy Hiszpanii powstała agencja pracy dla zmiennopłciowców. Jest sponsorowana w ramach programu Ambar (pol. bursztyn) z budżetu regionalnego Madrytu oraz unijnego Funduszu Społecznego.

Celem agencji pracy dla zmiennopłciowców jest „zmniejszenie bardzo wysokiej stopy bezrobocia w społeczności transseksualistów”. Projektowano ją przez wiele miesięcy, a ostatecznie otwarto 26 grudnia 2019 roku. Nad jej działalnością „czuwa” stowarzyszenie LGBT Fundacja 26 Grudnia.

Od tego czasu pośredniak zdołał załatwić pracę około 30 zmiennopłciowcom. Osoby te z powodu „tożsamości trans” mają być „ofiarami dyskryminacji”. To ma także utrudniać im długoterminową pracę w jednej firmie. Współfinansowana przez Unię Europejską agencja chwali się, że prowadzi szkolenia i znajduje im pracę „w przyjaznej atmosferze”.

Tymczasem problemy ze znalezieniem pracy ma 32,7 proc. ludzi poniżej 25. roku życia. Tyle bowiem wynosi w Hiszpanii bezrobocie w tej grupie wiekowej. Jest to najwyższy wskaźnik w całej strefie euro.

Nie ma żadnych statystyk dotyczący społeczności zmiennopłciowców w Hiszpanii. Według agencji Ambar, w Madrycie mieszka ich około 3 tys. Bezrobocie w tej grupie ma sięgać nawet 80 proc. Nie wiadomo natomiast, ile z nich rzeczywiście szuka pracy.

Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że jest to kolejna furtka do szerzenia ideologii LGBT. Co więcej, składają się na nią podatnicy wszystkich państw członkowskich UE. Zdaniem Pedro Bogo, dyrektora agencji, „to brutalna rzeczywistość skazuje ich na marginalizację”. Jednym z celów Ambar jest zatem „podnoszenie świadomości i mediacja z firmami w celu promowania i ułatwiania profesjonalnej integracji osób trans”. Zadaniem agencji ma być szkolenie i zapewnienie interesantom „środowiska pracy wolnego od transpłciowej dyskryminacji”. Prowadzone są kursy z zakresu fryzjerstwa, estetyki i mody. Placówka ma w swojej ofercie także „spersonalizowany projekt integracji społeczno-zawodowej”. Ma on na celu „zapewnienie alternatywnych szkoleń i zatrudnienia”.

To nie pierwsza ideologiczna inicjatywa Fundacji 26 Grudnia, sponsorowana przez władze Madrytu. Powstały już bowiem dzienne ośrodki pobytu dla „seniorów LGBT”. Stowarzyszenie działa także na rzecz „kompleksowej ochrony przed LGBTI-fobią”.

Fundacja łączy swoje siły także z Zielonymi. Owocem tej współpracy jest m.in. projekt „Solar Pride”, czyli „wspólna walka ze zmianami klimatu o nowy model energetyczny i prawa osób LGBTI na świecie”. Co więcej, część dochodów z dofinansowywanej przez państwo fotowoltaiki idzie na działania tęczowego lobby.

