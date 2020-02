Artur Zawisza komentuje sensacyjne doniesienia Wirtualnej Polski. Marek Jakubiak świadomie wprowadza w błąd?

Artur Zawisza komentuje sensacyjne doniesienia Wirtualnej Polski. Twierdzi, że komentarze nie pochodzą od osób z Ruchu Narodowego. Zarzuca też Markowi Jakubiakowi nieczystą grę.

Artur Zawisza odniósł się do dzisiejszego ataku na Konfederację. Zaprzeczył, że Robert Winnicki albo osoby ze środowiska Ruchu Narodowego są autorami cytowanych przez wp.pl wiadomości SMS.

Zawisza zarzucił też Markowi Jakubiakowi, który wypowiadał się we wspomnianym artykule iż doskonale wiedział, że to nie Winnicki jest autorem wiadomości.

– Były poseł Jakubiak doskonale wie, kto do kogo i po co pisał, a świadomie wprowadza w błąd opinię publiczną. Wstyd. – czytamy we wpisie Zawiszy na Twitterze.

Przypomnijmy, że na portalu Wirtualna Polska ukazał się artykuł, którego celem było skłócenie środowiska wolnościowców i narodowców.

Autor artykułu w oparł się na mailach z rzekomymi wiadomościami od osób ze środowiska narodowego. Wirtualna Polska miał je otrzymać na swoją skrzynkę mailową.

Przed wyborami do Europarlamentu narodowcy mieli „zwalczać Jakubiaka”. Portal połączył z tą akcją jednego z liderów Konfederacji, Roberta Winnickiego.

Jakubiak mówił w nim, że narodowcy chcą zniszczyć wolnościowców i przejąć wpływy w Konfederacji oraz, że chcą wyeliminować ich lidera, Janusza Korwin-Mikke, z polityki.