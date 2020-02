Atak na Konfederację. Próba skłócenia narodowców z wolnościowcami

Ostry atak na Konfederację. Portal Wirtualna Polska twierdzi, że otrzymała wiadomości jakie wymieniali między sobą członkowie Ruchu Narodowego.

Portal Wirtualna Polska miał je otrzymać na swoją skrzynkę mailową. Nie ujawnia kto przesłał te informacje ani jak zweryfikował ich autentyczność.

Przed wyborami do Europarlamentu narodowcy mieli „zwalczać Jakubiaka”. Na potwierdzenie tej tezy wp.pl cytuje dwie z nich:

Wiadomość nr: 1: „Zalecam konsekwentne zwalczanie Marka Jakubiaka. Działacze będą wniebowzięci”.

Wiadomość nr 2: „Proponuję wzmocnienie oporu przed Markiem Jakubiakiem”.

Wirtualna Polska łączy je z Robertem Winnickim i cytuje Marka Jakubiaka, który powiedział:

– Narodowcy tak działają. Chcieli wykończyć mnie w polityce, dziś tak samo chcą wykończyć Janusza Korwin-Mikkego, Grzegorza Brauna i resztę. Chcą mieć pełnię władzy, nie mają sentymentów. Wybory prezydenckie są dla nich doskonałą okazją, by zniszczyć wolnościowców w Konfederacji. I przejąć tę formację w całości.

Portal zwrócił się do Roberta Winnickiego, który zaprzeczył, że brał udział w konwersacji.

– Te skriny [zrzuty ekranu – przyp. red.] są z jakiejś konwersacji w nieznanym mi komunikatorze, nie znam tej szaty graficznej. Nie wiem, kto miałby takie teksty formułować, to nie może być konwersacja z moim udziałem. Ja tak nie formułuję myśli. Jeśli ktoś wam to podesłał, to celem spreparowania. Fejkiem jest sugerowanie, że to nasza [narodowców] konwersacja. Ja w czymś takim nie brałem udziału – cytuje go wp.pl.

Portal cytuje też wypowiedź Jakubiaka, który twierdzi, że narodowcy liczyli na pieniądze Janusza Korwin-Mikkego i zarzuca im iż teraz chcą go wyeliminować z polityki.

Wirtualna Polska opisuje też prawybory w Konfederacji przypominając o finałowej rundzie, w której doszło do rozbieżności między politykami wolnościowego skrzydła, które sprawiły iż ich zwycięzcą został Krzysztof Bosak.

Kampania wyborcza dopiero się rozpoczęła, ale po tym ataku widać już, że będzie niezwykle brutalna. Podobne metody próbowano już stosować przed wyborami parlamentarnymi gdy pojawiły się przecieki na temat rozmów polityków Konfederacji na temat źródeł jej finansowania.

Mamy nadzieję, że Konfederacja przetrwa także ten atak, bo dowodzi on iż stała się poważną siłą skoro ktoś chce ją zniszczyć. Biorąc pod uwagę kto by zyskał najwięcej na rozpadzie Konfederacji można domyśleć się jakie środowiska za takim atakiem stoją.

