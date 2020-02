Mariusz Max Kolonko grozi „Najwyższemu Czasowi!”! „Antypolska gadzinówka. Obijemy wasz konfederacki, brudny r*j” [FOTO]

Czy ataki na środowiska prawicowe przechodzą już z fazy słów do gróźb i czynów? Mariusz Max Kolonko udostępnił jeden z tekstów portalu „Najwyższego Czasu!” krytycznego wobec niego z zapowiedzią „obicia naszego brudnego, konfederackiego, antypolskiego i głupiego RY*A” [cenz. red. nczas].

Mariusz Max Kolonko już od jakiegoś czasu umieszcza bardzo kontrowersyjne treści w sieci. Nie stroni też od wyzwisk. Zrówno wobec osób publicznych, o których opowiada jak również zwykłych użytkowników, którzy umieszczają krytyczne komentarze pod jego postami.

Groźba wobec „NCzas!”

Tym razem jednak wprost zagroził „Najwyższemu czasowi” fizycznym atakiem. Wszystko z powodu artykułu „Max Kolonko znowu bajdurzy. Narodowcy na pewno nie podniosą się po tym wpisie” Dominika Cwikły, który wczoraj pojawił się na naszym portalu. Dziennikarz odniósł się tam do posta Maxa Kolonko, w którym ten sam nazwał swoje słowa „proroctwem Kolonki”. Zwrócił też uwagę na przedstawiony „plan” vlogera z Ameryki. Rzekomo Robert Winnicki miał być kandydatem na prezydenta w tegorocznych wyborach. Tymczasem jest on za młody, by móc ubiegać się o urząd.

Groźba padła w trakcie kłótni z krytykami na profilu Kolonki.

„Mamy was w d***e, obijemy wasz brudny r*j”

– #R ma konfederacje w d***e, mamy w d***e ze oszukujecie Narod zbierajac podpisy na 447 po to tylko zeby je przepisac w waszych zasranych koleczkach na Bosaka w wyborach prezydeenckich bo 100 000 podpisow nie zbierzecie za Chiny ludowe tak samo jak tak samo jak PIS czy PO, mamy w dupie ze prawdziwy powod startu waszego ‚kandydata’ ktory ma ZERO szans na prezydenture lezy w checi wyprania/zarobienia pieniedzy na kampani wyborczej przez lokalnych biznesmenikow ktorzy po to tylko was stworzyil . – to tez mamy w d***e – napisał na Facebooku Mariusz Max Kolonko [pisownia oryg., cenz red. – nczas].

– ALE ZAPIAMIETAJCIE GLABY RAZ NA ZAWSZE: jakikolwiek atak na Braci i Siostry z #R Revolution ze strony waszej zasranej nieczytanej zydowskiej antypolskiej gadiznowki pt Najwyzszy Syf – spotka sie z obiciem wam waszego brudnego konfederackiego anbtypolskiego i glupiego R*JA. Wiec jesli chcesz zebysmy zostawili was trutnie w spokoju (wszak mamy was gleboooko w d***e) to piszcie do MIglanca Mycki zeby jego zydzi w NCZ nie pisali klamstw na Nasz temat – dodał Kolonko.

Dalej zarzucił nam także kłamstwo, choć żadne takowe nie padło.