„Apteki znikają, wkrótce trzeba będzie o lek prosić państwo”. Wszystko przez lewacką reformę PiS

Z raportu firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton wynika, że przez reformę znaną jako „apteka dla aptekarza” zamknięto już 533 apteki. Przybyło też 98 aptek „uśpionych”, czyli posiadających licencję, ale niedziałających.

Nowelizację prawa przegłosowano w czerwcu 2017 roku. Wówczas głoszono hasło „apteki dla aptekarza”. Był to punkt zwrotny. Do tego bowiem momentu liczba aptek i punktów aptecznych stale rosła.

– Dzisiaj wiemy, że cel wprowadzenia nowelizacji, w rozumieniu ograniczenia otwarć nowych aptek, został osiągnięty. Jego efektem jest z kolei zmniejszenie liczby zamknięć, ale relacja między tymi wielkościami została odwrócona. W związku z tym, ogólna liczba aptek nieprzerwanie spada od wprowadzenia nowelizacji – czytamy w raporcie „Rynek apteczny w Polsce” Grant Thornton.

Na koniec ubiegłego roku w Polsce działało 14181 aptek. Zamknięto więc 533 w stosunku do poprzedniego roku. 368 aptek posiada licencję, ale są nieaktywne. Właściciele wyjaśniają, że w wyniku reformy „zakładanie nowych aptek stało się znacznie trudniejsze”.

– Po pierwsze wprowadzono konieczność posiadania odpowiedniego wykształcenia. Po drugie nowa apteka nie może być zlokalizowana bliżej niż o 500 metrów od tej już działającej – podaje forsal.pl. Trzecim zakazem jest umiejscawianie ich „gęściej niż jedna na 3000 mieszkańców danej gminy”.

Portal przytacza tez własne obliczenia, z których wynika, że średnio 60 aptek zamyka się każdego miesiąca. Jak zaznacza Grant Thornton, to o 23 proc. niższy wynik, niż rok przed reformą, jednak bardziej spadła liczba otwarć nowych placówek. W ubiegłym roku otwierano zaledwie 15 aptek każdego miesiąca. Rok przed reformą liczba ta wynosiła 105.

Eksperci ostrzegają, że na koniec tego roku „powinniśmy się spodziewać spadku o kolejne 500-600 aptek”.

– Oto efekty rzadow korporacji aptekarskiej. Z rynku znika 60 aptek miesiecznie. Niedlugo dojdzie do tego, do czego dążą – podania o łaskawą sprzedaz leku trzeba bedzie pisac do Jasnie Państwa – ocenia Cezary Kaźmierczak.

Źródła forsal.pl/twitter.com/nczas.com