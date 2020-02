Borys Budka: Donald Tusk zostanie wykorzystany

Borys Budka, nowy szef Platformy Obywatelskiej, zapewnia, że Donald Tusk zostanie wykorzystany w kampanii prezydenckiej.

Budka prowadził czat na żywo na Facebooku. W jego trakcie ujawnił, że Donald Tusk zadzwonił i rozmawiali na temat tego jak ma wspierać PO w trakcie kampanii.

– Cieszę się, że Donald Tusk jest w stałym kontakcie ze mną i obiecał wsparcie w kampanii. Na pewno ono będzie – mówił Budka.

Borys Budka to obecny, a Donald Tusk to były szef Platformy Obywatelskiej. W trakcie czatu Budka mówił, że Tuska jest jego szefem jako szef EPP.

Pomysł wykorzystania Tuska w kampanii nie jest niczym nowym. Osobną kwestią jest to czy ma to jakikolwiek sens. Czasy świetności Tuska na krajowej scenie politycznej już dawno minęły. Były premier ma też bardzo duży elektorat negatywny co na pewno nie zwiększa szans kandydatki PO, a może być wręcz problemem. Tych Kidawa-Błońska ma pod dostatkiem ze względu na powtarzające się raz po raz wpadki.