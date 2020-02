Koniec zawieszenia broni w Libii po ataku na turecki statek [FOTO]

To efekt ataku artyleryjskiego na Trypolis, którego we wtorek dokonały siły samozwańczej Libijskiej Armii Narodowej (LNA) Chalify Haftara.

We wtorkowym ataku na port w Trypolisie trzy osoby zginęły, a pięć zostało rannych. Bilans ten mógł być jednak o wiele większy, bowiem jeden z pocisków omal nie trafił w cysternę ze skroplonym gazem na jednym ze statków. Dowództwo LNA twierdzi, że zamierzało zaatakować turecki statek, dostarczający do Libii broń, a następnie uderzyło w magazyn z bronią.

Zero tolerance!!

