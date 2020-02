Potężny murzyn porwał kobietę i zmusił do oglądania serialu „Roots”, by „zrozumiała swój rasizm”

Policja w Cedar Rapids w stanie Iowa w USA aresztowała murzyna po tym, jak otrzymała zgłoszenie o porwaniu. Jak się okazało, mężczyzna zmusił ofiarę do oglądania z nim serialu „Roots” by ta „zrozumiała swój rasizm”.

Porywaczem okazał się czarnoskóry Robert Lee Noye. „The Gazette” – lokalna gazeta – podaje, że porywacz ma 52 lata. Aresztowano go w poniedziałek. Oczywiście, chodziło o tzw. rasizm.

W zgłoszeniu napisano, że murzyn porwał kobietę, a następnie zmusił ją do oglądania serialu „The Roots” z 1977 roku. Opowiada on historię niewolnictwa w USA w epoce po wojnie secesyjnej. Jak tłumaczył porywacz, zrobił to, by kobieta „mogła lepiej zrozumieć swój rasizm”.

O ile powód i przebieg porwania wydaje się zabawny, to ofierze do śmiechu nie było. Mężczyzna groził jej, że ją „zabije i rozrzuci jej części ciała na autostradzie międzystanowej 380 w kierunku Chicago”.

„The Gazette” donosi, że porywacz dostał zarzut „fałszywego uwięzienia” oraz „molestowania pierwszego stopnia”.

