Biedronka apeluje do swoich klientów, by zwrócili zakupiony w sklepach tej sieci produkt. Chodzi o trzy partie kaszy jaglanej firmy Sawex Sp. z o. o. Były sprzedawane w wielu sklepach na terenie kilku regionów w Polsce.

Feralny produkt to kasza jaglana firmy Sawex Sp. z o. o. Biedronka apeluje do klientów, którzy nabyli produkty z trzech partii. Chodzi o Kaszę jaglaną Plony Natury 4×100 g firma Sawex o terminach przydatności do spożycia i numerach partii: 05.08.2020 479PLBHM19DA19, 05.08.2020 489PLBHM19DA19 oraz 05.08.2020 499PLBHM19DA19.

„Prosimy o zwrócenie produktów do dowolnego sklepu sieci Biedronka” – czytamy w komunikacie. Producent argumentuje apel troską o jakość towaru. Żeby dokonać zwrotu, nie trzeba mieć paragonu. Co więcej, opakowanie nie musi być kompletne. Wszystkim, którzy zwrócą towar, przysługuje wymiana na produkt innej partii lub zwrot kosztów zakupu.

Nie wiadomo jednak, jaka dokładnie jest przyczyna tego zamieszania. W komunikacie nie sprecyzowano bowiem powodów apelu o zwrot kaszy do sklepów.

Wiadomo, że produkt sprzedawano w sklepach w sześciu regionach: w Gdańsku, Lubartowie, Krakowie, Skarbimierzu, Sosnowcu i Wojniczu.

„Kasza jaglana, dostarczana do Jeronimo Martins Polska, podlega niezbędnym badaniom przed wprowadzeniem towaru do obrotu. W ich ramach uzyskano prawidłowe wyniki. Przeprowadzone badania wykazały trzykrotnie wynik prawidłowy, jednakże na prośbę firmy Jeronimo Martins Polska, w trosce o klientów, podjęliśmy decyzję o zwrocie kaszy jaglanej z podanymi numerami partii i terminem ważności do sklepów celem uniknięcia potencjalnej niezgodności produktu” – zapewniała firma Sawex.

