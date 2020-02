Atak nożownika w londyńskim meczecie. Chciał zadźgać prowadzącego modlitwę [FOTO/VIDEO]

Służby po godz. 15 czasu lokalnego otrzymały informację o ataku nożownika w meczecie w pobliżu Regent’s Park.

70-taka wybrano do poprowadzenia modlitwy. W jej trakcie młody napastnik w czerwonej bluzie z kapturem dźgnął mężczyznę w szyję. Rannego zabrano do szpitala. Jego obrażenia nie zagrażają życiu.

Nożownika zatrzymano za usiłowanie zabójstwa. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Brytyjskie media zwracają uwagę, że kilka godzin wcześniej doszło do zamachu w Hanau w Niemczech. 43-latek otworzył ogień w dwóch barach. Zabił dziewięć osób o imigranckich korzeniach. Następnie zamordował swoją matkę i popełnił samobójstwo.

Regents Park is the mosque I often visit. Was going to go there today after visiting mum. I was tired & decided not to. It’s open to all. Stabbings won’t stop me from going back.

A hate crime? Don’t know yet but being united & looking out for each other; is what it’s all about. pic.twitter.com/Y0H31gnQcZ

— Sophie Farooque (@LondonAllergy) February 20, 2020