Beata, siostra Grety Thunberg ujawnia: „Przez Gretę miałam problemy psychiczne!”

Siostra aktywistki klimatycznej Grety Thunberg, 14-letnia Beata Ernman przyznała, że miała problemy psychiczne. Zaczęły się w momencie, gdy uwaga jej rodziców była skoncentrowana na siostrze – Grecie. Nastolatce w walce z depresją pomaga muzyka.

Siostra Grety Thunberg idzie w ślady matki

Jak podają szwedzkie media Beata wraz z matką śpiewaczką operową Maleną Ernman wcieli się w rolę słynnej francuskiej piosenkarki Edith Piaf w musicalu „Forever Piaf”. Fragment próby z występem Beaty Ernman przed planowaną na 19 września premierą opublikował w internecie teatr Goeta Lejon.

– Odkąd pamiętam tańczyłam i śpiewałam. Dorastałam z piosenkami Edith Piaf, ale dopiero teraz miałam okazję poznać historię jej życia. Możliwość wykonywania jej nieśmiertelnej muzyki jest spełnieniem moich marzeń – twierdzi Beata Ernman w informacji prasowej przygotowanej przez producentów musicalu.

Młoda artystka promuje swój planowany występ w mediach społecznościowych. Na instagramie obserwuje ją 16,3 tys. użytkowników. Dostępne są tam zdjęcia, na których wspólnie z matką jest ucharakteryzowana na Edith Piaf.

Udział w musicalu nie będzie pierwszym publicznym występem Beaty Ernman. W 2017 roku towarzyszyła matce w wykonaniu jednej z piosenek na koncercie w Skansenie w Sztokholmie. Solowy debiut siostra Grety miała w maju ubiegłego roku. Było to w nadawanym na żywo programie szwedzkiej telewizji TV 4. Dziewczyna wykonała utwór promujący książkę dla dzieci i młodzieży o problemie przemocy w szkole.

Beata miała problemy psychiczne przez Gretę

Także w telewizji TV 4 Beata Ernmam ujawniła, że w szkole była mobbingowana. Opowiedziała o swojej diagnozie ADHD (wielu naukowców twierdzi, że nie ma takiej choroby). Z tego powodu nastolatka nie przebywa w klasie z innymi uczniami. Jej problemy psychiczne zaczęły się w momencie, gdy rodzice skoncentrowali uwagę na Grecie. Słynna wagarowiczka przeżywała depresję i odmówiła jedzenia z powodu problemów klimatycznych. – Byłam samotna i wycofana – stwierdziła Beata, zaznaczając, że „w odnalezieniu siebie” pomogła jej muzyka.

To nie rodzina. To firma

Beata Ernman wraz z Gretą oraz rodzicami Maleną Ernman oraz aktorem ojcem Svante Thunberg jest współautorką światowego bestselleru. Książki wydanej w Polsce pod tytułem „Sceny z życia rodzinnego. Strajk klimatyczny Grety”. Część rozdziałów poświęcili właśnie Beacie i jej talentowi muzycznemu.

Obie wciąż jeszcze niepełnoletnie nastolatki patronują zarejestrowanej w Sztokholmie fundacji The Greta Thunberg and Beata Ernman Foundation. Będą doi niej trafiały pieniądze z międzynarodowych nagród, jakie otrzymuje Greta za swoją działalność ekologiczną. Fundacja będzie ponoć działała na rzecz ochrony klimatu oraz wspierała promocję zdrowia psychicznego. Jednym z pierwszych działań organizacji był wniosek o zarejestrowanie znaków towarowych: Greta Thunberg, nazwy ruchu „Fridays for Future” oraz logo strajku szkolnego

