Gdy władza staje się bogiem. Burmistrz nakazał zamalować zabytkowy fresk, bo przyjeżdżał premier [VIDEO]

– Burmistrz Niemczy (Dolnośląskie) podjął decyzję o zamalowaniu zabytkowego fresku, który znajdował się w sali posiedzeń Urzędu Miasta. Twierdzi, że malowidło „zostało odnowione na zasadzie zamalowania” – informuje Polsat News. Afera miała miejsce w związku z planowanym przyjazdem premiera Mateusza Morawieckiego.

8 lutego premier Mateusz Morawiecki przybył do Niemczy. Z tej okazji burmistrz miejscowości Jarosław Węgłowski zarządził remont sali posiedzeń w Urzędzie Miasta. Znajdował się tam fresk.

Pomieszczenie dla premiera, w którym przeprowadzono konferencję prasową, pomalowano w ekspresowym tempie.

– Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że przy okazji odświeżania wnętrza, zamalowano fresk, który zdobił jedną ze ścian – zaznacza polsatnews.pl.

Fresk przedstawiał rycerzy na koniach, którzy pojedynkowali się na kopie. Autorem był Francuz, Mark de Gache. Dzieło pochodziło z 1971 roku. Nawiązywało do bitwy pod Niemczą z 1017 roku, gdy Bolesław Chrobry starł się z armią cesarza Henryka II.

Podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się trzy dni po wizycie premiera, pytano burmistrza o zamalowanie fresku. Ten odpowiedział, że „freski były w takiej kondycji, że trzeba było to wszystko odnowić”. Jedna z radnych zauważyła, że nie odnowiono ich, lecz zamalowano. Wówczas burmistrz odparł, że „zostały odnowione na zasadzie zamalowania”.

„To złamanie prawa”

– Ten fresk był freskiem zabytkowym. To jest złamanie prawa. To jest złamanie ustawy o ochronie zabytków – powiedziała Wiesława Kajrys.

– Panie burmistrzu, trzeba było skonsultować się z Radą, bo to nasza sala posiedzeń. Wiem, że jest ładnie wymalowane, super, ale to miało być odnowione. Mamy artystów na miejscu, którzy pięknie by to odnowili. Nie byłoby problemu – dodał radny Andrzej Osipowicz.

Jednak burmistrz uważa, że to on podejmuje decyzje i nie zrobił nic złego. Natomiast obecnie w miejscu fresku znajduje się obecnie tablica z widokiem na gminę wraz z herbem oraz napisem „Gmina Niemcza”. Sprawą zainteresował się wojewódzki konserwator zabytków.

Źródło: polsatnews.pl