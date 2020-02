Kolejne poziomy żenady. BBC grozi internautom, którzy kpią z jej reportażu o prześladowanym przez fryzjerów zmiennopłciowcu [WIDEO]

BBC Social wyemitowała reportaż, w którym poeta/poetka czy co tam niejaki/niejaka/niejakie Gray Crosbie opowiada jak to będąc istotą niebinarną, czy jaką tam musi mierzyć się z prześladowaniami ze strony fryzjerów. Pytają go jakiej jest płci i na dodatek nie wiadomo czy ma płacić jak za strzyżenie męskie, czy damskie.

Żenująca tyrada tej narcystycznej istoty/osoby na temat swego męczeństwa w salonach fryzjerskich trwa 3 minuty. Brytyjczycy nie tylko masowo komentowali i szydzili z występu poety/poeto/poetki ale i krytykowali BBC za nadawanie tak żałosnych reportaży o tak wydumanych problemach.

„Poprzednie pokolenia czują twoją walkę” – napisał jeden z internautów, obok zdjęcia młodych żołnierzy szturmujących plaże Normandii w czasie II Wojny Światowej.

„Nie sądzę, bym kiedyś w ciągu 5 minut zobaczył tak wielki ładunek śmiecia z BBC” – napisał inny

„A potem się dziwią, że wszyscy odrzucają abonament” – skomentował publicysta Peter Lloyd. Odniósł się w ten sposób do coraz gorętszej dyskusji na Wyspach na temat modelu finansowania BBC. Brytyjczycy maja dość płacenia ponad 150 funtów niezależnie od tego czy oglądają i słuchają BBC, czy nie. Publiczny nadawca już dawno stracił wizerunek rzetelnego i obiektywnego i uznawany jest za propagandową tubę lewicy.

Jak zareagowała BBC na masowa krytykę? Groźbami.

„To były ciężkie 24 godziny. Walczymy z nienawiścią z całego świata, tylko dlatego, że pokazaliśmy życiowe doświadczenia młodego człowieka ze Szkocji. W The Social (BBC Social – przyp. red.) poważnie podchodzimy do gróźb i zastraszania i zgłaszamy te tweety” – napisała stacja na Twitterze.

Na razie nie wiadomo jaki charakter mają groźby BBC kierowane pod adresem internautów. Być może chodzi o tzw „incydenty nienawiści”. Rocznie zgłaszanych jest kilkadziesiąt tysięcy takich „incydentów” Za każdym razem policja wszyna postępowanie. Rozstrzygane jest czy popełniono przestępstwo, ale każdy „incydent nienawiści” jest odnotowywany, pozostaje w policyjnych kartotekach, a funkcjonariusze podejmują interwencje. Łącznie z odwiedzinami w domu, czy w pracy. Żart na temat zmiennopłciowców może zrujnować karierę, zwłaszcza gdy policja odwiedzi autora w pracy.

Co roku ponad 3,5 tysiąca osób w Wielkiej Brytanii skazywanych jest za „przestępstwa nienawiści” Czasami są to zwykłe wpisy w mediach społecznościowych, albo odzywki w czasie rozmowy. Wiele z tych osób ląduje w wiezieniach.

Na szczęście ostatnio w precedensowym wyroku sąd orzekł o bezprawnych działaniach policji, która nękała swego byłego funkcjonariusza za zamieszczony przez niego wpis na Twitterze o zmiennopłciowcach.

It’s been a tough 24 hours here, fighting hate from all around the world, all because we shared the lived experience of a young person in Scotland. We take threats and bullying very seriously here at The Social and we have been reporting those tweets #BeKind https://t.co/JM281S0rOT

