Finlandia ugięła się pod tęczowym dyktatem. Od 1 czerwca na tamtejszych drogach stanie 50 znaków drogowych. Część z nich będzie „neutralna płciowo” z „symboliczną figurką człowieka”.

W Finlandii wejdzie w życie nowa ustawa o ruchu drogowym. W związku z tym pojawią się nowe wzory znaków drogowych, a część używanych do tej pory zostanie zmodyfikowana na „neutralne płciowo”. Fińska Agencja Infrastruktury Transportowej twierdzi, że celem tych poprawek jest zwiększenie „klarowności i widoczności znaków”.

Jednak wśród nowych wzorów, pojawią się znaki „neutralne płciowo”. Dotyczy to głównie konturów postaci na nich przedstawionych. Obecnie przejście dla pieszych jest oznaczone sylwetką przechodzącego przez pasy mężczyzny. W nowej formie zastąpi go bezpłciowy ludzik. Co więcej, postać człowieka zniknie też ze znaku ostrzegającego przed wjeżdżającymi na drogę rowerzystami. Od czerwca pozostanie sam rower – i to w uproszczonej formie.

Finlandia nie jest prekursorem na tęczowej drodze postępu. Wcześniej radni Genewy w Szwajcarii uznali, że znaki drogowe są przejawem dyskryminacji płciowej. Doszli do wniosku, że trzeba wymienić 250 znaków z mężczyznami na znaki nie tylko z kobietami, lecz także z seniorami i homoseksualistami.

Co więcej, radni chcieli także zmodyfikować sygnalizację świetlną. Okazało się jednak, że prawo na to nie pozwala.

Liikennemerkit uudistuvat. Tärkeä asia tämäkin liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Mutta miksi aiempi suojatien ylittäjä käveli reippaasti ja uusi hahmo köpöttelee? Kuvastaako tämä väestön ikääntymistä vai varusmiesten kuntokehitystä? #liikenne pic.twitter.com/irlvYxBcdp — Mikko Saariaho (@MSaariaho) February 20, 2020

Uudet liikennemerkit:

KAIKKI ILONPITO KIELLETTY! pic.twitter.com/RzlVzusOmM — JP Koskinen (@jpkoskinen) February 19, 2020

Źródła: rp.pl/nczas.com/Twitter