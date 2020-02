Kremlowska propaganda w natarciu: „Polacy wdzięczni za wyzwolenie”

Kremlowska propaganda wciąż ma się świetnie. Rosyjska rządowa agencja informacyjna Sputnik zleciła przeprowadzenie sondażu francuskiemu ośrodkowi badania opinii publicznej. Wynika z niego, że 65 proc. Polaków jest wdzięcznych Armii Czerwonej za „wyzwolenie” Polski podczas II wojny światowej.

Francuski Ifop opłacany przez Sputnika zapytał 1 tys. dorosłych Polaków o „wyzwolenie” naszego kraju przez Sowietów spod niemieckiej okupacji. Z badania na zlecenie Kremla wynika, że tylko 27 proc. naszych rodaków „nie jest wdzięcznych” Rosjanom. Wygląda na to, że rosyjska propaganda rozkwita.

Padło też pytanie o wkroczenie Armii Czerwonej do Auschwitz w styczniu 1945 roku. Jak wynika z badania, 73 proc. Polaków uznało, że sowiecka armia „wyzwoliła” obóz. 15 proc. z kolei odpowiedziało, że zrobili to polscy żołnierze. 5 proc. obstawiło Amerykanów.

Trudno jednak uznać badania przeprowadzone na zlecenie Kremla za obiektywne. Tym bardziej, biorąc pod uwagę tematykę sondażu i niedawne wypowiedzi Władimira Putina i ogólną propagandę Moskwy.

W styczniu rosyjski senator Aleksiej Puszkow stwierdził, że Polska powinna zapłacić Rosji za „wyzwolenie”. – Jeśli ktoś powinien zapłacić, to Polska Rosji – za wyzwolenie od Hitlera, które nas kosztowało 600 tys. ludzkich istnień. I za przywrócenie polskiej gospodarki zniszczonej przez Niemców. (…) To Polska ma u nas niespłacony dług – dodał rosyjski polityk, odnosząc się do kwestii niemieckich reparacji dla Polski.

Wcześniej kremlowski dziennik „Rossijskaja Gazieta” oskarżył Polaków o masowy udział w Holokauście. Zarzucił także prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie, że „nie miał moralnego prawa znajdować się wśród przywódców państw wyzwalających więźniów obozów koncentracyjnych”.

Niedawno także jedna z rosyjskich stacji telewizyjnych przedstawiła alternatywną wersję historii. W wydaniu kremlowskim Polska była „chytrym inicjatorem II wojny światowej”.

Źródła: Onet/nczas.com