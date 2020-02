Niemki chcą być ładniejsze. Rośnie popularność operacji plastycznych

Niemki chcą być ładniejsze, dlatego są gotowe na poważne interwencje chirurgiczne. Z sondażu przedstawionego przez Deutsche Welle wynika, że największą gotowość do operacji plastycznych wyrażają kobiety w RFN pomiędzy 30. a 44. rokiem życia. Najpopularniejszy zabieg to korekta kształtu oczu.

W Niemczech w ciągu ostatnich dziesięciu lat znacznie wzrosła gotowość do operacji plastycznych. Trend ten dotyczy nie tylko pań. W 2010 roku co szósty mieszkaniec Niemiec w wieku 16 – 65 lat wyrażał chęć poddania się takiemu zabiegowi. Teraz jest to już co piąta osoba. Szczególnie chętne są Niemki w wieku 30 – 44 lata.

Sondaż przeprowadzono na zlecenie jednej z kas chorych (Kaufmännische Krankenkasse KKH). Wynika z niego, że nie tylko wzrosła popularność operacji plastycznych. Niemcy zmienili także swoje preferencje odnośnie do rodzaju zabiegu. Jeszcze 10 lat temu 35 proc. badanych twierdziło, że mogłoby poddać się liposukcji. Obecnie najpopularniejsza jest korekta oprawy oczu – wskazało ją 32 proc. badanych.

Liposukcja znalazła się na kolejnym miejscu – 25 proc. Dalej był lifting twarzy – 20 proc. oraz korekcja podwójnego podbródka – 17 proc. 14 proc. ankietowanych deklarowało chęć wstrzyknięcia botoksu. Drastycznie spadła natomiast popularność powiększania piersi. Dekadę temu było to marzenie 22 proc., teraz zaledwie 5 proc. badanych.

Niemcy przestali się także obawiać ryzyka potencjalnych komplikacji po ingerencji chirurga plastycznego. Obecnie tylko połowa, a nie dwie trzecie badanych boi się bólu i blizn.

Sondaż przeprowadzono w styczniu na grupie 1001 osób w wieku 16 – 65 lat.

