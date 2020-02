Atak na działaczy Konfederacji zbierających podpisy. W ruch poszły gaz pieprzowy i pięści

W Poznaniu doszło do fizycznego ataku nieznanych sprawców na osoby zbierające podpisy pod kandydaturą Krzysztofa Bosaka. O zdarzeniu poinformował Jakub Mierzejewski z partii KORWiN.

Kampania wyborcza się rozkręca, a sztaby kandydatów na prezydenta zbierają podpisy. W centrum Poznania o takie starała się Konfederacja.

Polityczni przeciwnicy – kimkolwiek nie byli – postanowili wykorzystać ten fakt i zaatakowali uczestników zbiórki. Polityczna rywalizacja wchodzi na jeszcze brutalniejszy poziom. Z utarczek słownych i ciosów poniżej pasa przekształca się w ataki fizyczne.

Jak informuje Mierzejewski, jednego z wolontariuszy potraktowano gazem pieprzowym, a innego uderzono w głowę. Po chwili napastnicy uciekli.

„Dzisiaj około godziny 13 w centrum Poznania na ul. Półwiejskiej w okolicy pomnika Starego Marycha doszło do ataku na działaczy Konfederacji, zbierających podpisy pod listami poparcia dla kandydata na urząd Prezydenta RP Krzysztofa Bosaka. Nieznani sprawcy jednego z uczestników zbiórki zaatakowali gazem pieprzowym, drugi został uderzony w głowę. Sprawa została zgłoszona na Komisariacie Policji Poznań Stare Miasto (Aleje Marcinkowskiego 31)” – poinformował Mierzejewski, członek Rady Krajowej partii KORWiN wchodzącej w skład Konfederacji.

To nie pierwszy tego typu atak. W trakcie kampanii wyborczej do polskiego parlamentu w 2019 roku do podobnego „incydentu” doszło w Bielsku-Białej. Wówczas jednak nie pięści i gaz pieprzowy poszły w ruch, a „jedynie” bezpośrednie ataki słowne, próba kradzieży podpisów i zniszczenie stolika. Więcej o sprawie pisaliśmy w TYM miejscu.