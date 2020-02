W Polsce szaleje inflacja. Według danych GUS, w styczniu osiągnęła poziom 4,4 proc. Ostatni raz taki wzrost cen zaatakował portfele Polaków w 2011 roku.

Płacimy więcej za żywność, napoje bezalkoholowe, a także alkohol, wyroby tytoniowe i transport. W górę poszybowały także ceny mieszkań. Inflacja przekroczyła poziom zakładany przez Narodowy Bank Polski. Zdaniem ekonomistów, skokowy wzrost inflacji jest spowodowany wzrostem cen prądu i wywozu śmieci.

„Rzeczpospolita” co miesiąc przygotowuje szacunki, na podstawie których określa wartość koszyka zakupów czteroosobowej rodziny. W oparciu o dane GUS, w grudniu jego koszt wzrósł aż o 8,3 proc. – 1247,31 zł.

Wzrost ten wyniósł w styczniu prawie 3 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. W sondażu SW Research dla rp.pl zapytano Polaków o główną przyczynę takiego stanu rzeczy.

Aż 51,1 proc. respondentów oceniło, że głównym czynnikiem, który spowodował tak ogromny wzrost cen, jest polityka polskiego rządu. Z kolei 13,1 proc. badanych za taki stan rzeczy wini sytuację gospodarczą na świecie. 29 proc. uważa natomiast, że oba te czynniki mają równie duży wpływ. Zdania w tej sprawie nie miało 6,8 proc. ankietowanych.

– Podwyżki cen z polityką polskich władz wiążą najczęściej osoby, które nie skończyły 24 lat (58%). Zdanie takie wyraża częściej niż co druga osoba z wykształceniem średnim i 55% badanych zarabiających do 1000 zł miesięcznie. Wzrost cen z polityką rządu łączą też najczęściej (55%) osoby żyjące w miastach liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców – czytamy na łamach rp.pl komentarz Piotra Zimolzaka z SW Research.

Źródła: rp.pl/nczas.com