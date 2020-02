Poseł Konfederacji Wolność i Nieodległość Robert Winnicki był gościem w programie TVP INFO Woronicza 17. W rozmowie z Krzysztofem Ziemcem przekonywał, że Polska nie powinna dążyć do pozyskiwania funduszy unijnych za wszelką cenę.

– Płacimy składki, płacimy dużo na Unię Europejską, ponosimy znaczące koszty pozyskiwania tych środków. Część tych środków, o czym wspomniał pan redaktor, wraca, bo są realizowane projekty infrastrukturalne przez firmy zachodnie, więc to one korzystają – mówił Robert Winnicki.

– Nawet 80 eurocentów (z każdego euro – przy. red.), według niektórych wyliczeń, wraca do firm budowlanych z Zachodu – przyznał Ziemiec.

– Przestańmy klękać przed każdym euro, bo to jest poniżej jednego procenta naszego budżetu. Nie mówiąc już o procencie naszej gospodarki. Przestańmy klękać i zastanówmy się, co dzisiaj blokuje nasz rozwój w państwie polskim – apelował Winnicki.

Wśród czynników, które blokują rozwój Polski poseł Konfederacji wymienił trzymanie się pakietu klimatyczno-energetycznego. W jego ocenie sprawia to, że „dusi się i dławi się nasza energetyka, nasze wydobycie i mamy problem”.

– Pakiet podpisany i przyjęty jeszcze za rządów Platformy Obywatelskiej obowiązuje i jest niewypowiedziany. Trzeba go po prostu wypowiedzieć – podkreślił.

– Przestańmy klękać przed każdym euro i zacznijmy się zachowywać tak, jak to jest zgodne z naszym interesem narodowym. Z naszym interesem narodowym zgodne jest to, żeby Unia była zreformowana traktatowo, żeby wypowiedzieć pakiet energetyczno-klimatyczny i przede wszystkim, żeby polska gospodarka stanęła na własnych nogach – zaznaczył Winnicki.

– Zwracam uwagę, że kiedyś największym odbiorcą tych funduszy unijnych była Hiszpania. Hiszpania rzeczywiście przyjęła bardzo dużo środków unijnych. Co z tego? Kilka lat po tym, kiedy zakończyły się te największe inwestycje unijne w Hiszpanii, miała 25 proc. bezrobocia, 50 proc. wśród młodzieży. Dlaczego? Dlatego, że fundusze unijne, poza tym że małe, bardzo niewielkie w skali całej gospodarki, to nie budują gospodarki. One bywają miłym dodatkiem, ale to nie jest sedno – podsumował poseł Konfederacji.

Źródło: TVP/Twitter