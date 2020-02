Funkcjonariusz SOP aresztowany za kradzież dwóch aut

Aresztowano 26-letniego mężczyznę za kradzież dwóch aut. Jak się okazuje, to funkcjonariusz SOP. – Prokuratura prowadzi postępowanie ws. funkcjonariusza jednej ze służb – potwierdził Polsat News prokurator Marcin Saduś, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

TVP Info podało, że 26-letni mężczyzna współpracował z inną, nieznaną osobą. Włamali się do dwóch samochodów. Jeden to Toyota Avensis warta 50 tys. zł, zaś drugi to Toyota Yaris warta 36 tys. zł. Sprawca to funkcjonariusz SOP.

Funkcjonariusz SOP nie zatrzymywał się także do kontroli drogowej. Gdy policja wysyłała sygnały dźwiękowe i świetlne, dalej próbował uciec.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Wołominie sąd postanowił zastosować środek zapobiegawczy. Kamil L. trafił do aresztu na dwa miesiące.

– Mogę potwierdzić, że postępowanie ws. zdarzenia z udziałem funkcjonariusza jednej ze służb mundurowych jest prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Wołominie, tam ta osoba ma status podejrzanego i są stosowane wobec niej środki zapobiegawcze – powiedział Polsat News rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Marcin Saduś.

Dodał również, że „dalszych informacji na temat tego postępowania nie udzielamy”.

Źródła: tvp.info/polsatnews.pl