Kaczyński mobilizuje swój elektorat. Bierze się także za Ziobrę i Gowina

Zwycięstwo Andrzeja Dudy jest na pierwszym miejscu. Natomiast Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin mają zapomnieć o nowych stanowiskach. Tak można skrócić przesłanie Jarosława Kaczyńskiego, które padło w rozmowie z „Gazetą Polską”. Najwyraźniej PiS nie jest pewien zwycięstwa w wyborach.

Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu skrajnie propartyjnej „Gazecie Polskiej”. Zwrócił się w nim między innymi do swoich koalicjantów, Jarosława Gowina oraz Zbigniewa Ziobry. Przekaz do liderów Porozumienia i Solidarnej Polski jest jasny: Mają na razie zapomnieć o poszerzaniu swoich wpływów, ponieważ to zwycięstwo Andrzeja Dudy w wyborach jest najważniejsze.

– Wszyscy politycy naszego obozu muszą mieć świadomość, że teraz mają zapomnieć o własnych ambicjach, karierach politycznych czy jakichś planach rozbudowy swoich formacji – powiedział Kaczyński „Gazecie Polskiej”.

Dodał również, że „prezydent Andrzej Duda wygra wybory tylko wówczas, gdy wszyscy będą ofiarnie pracowali na jego sukces, a nie rozglądali się za korzyściami dla siebie”.

– Łączą nas idee, program, który obiecaliśmy naszym wyborcom zrealizować, i to jest absolutny priorytet. Zachęcam też naszych wyborców, by dawali to odczuć posłom i senatorom Zjednoczonej Prawicy. Każdy powinien czuć presję woli naszych zwolenników, a ona jest oczywista – zaznaczył lider PiS.

Czy jednak Gowin i Ziobro posłuchają? Jak niedawno informowaliśmy, rządząca partia znalazła się w dużym kryzysie wewnętrznym. Widać to było także, gdy NIK i CBA w ciągu jednego dnia przeprowadziły nawzajem sobie kontrole.

